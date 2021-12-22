سيدة في دعوى خلع: «عاوز يتجوز أرملة علشان ياخد ثواب»

"جوزي ملبوس كل ما يسمع صوت القرآن في التليفزيون يصرخ ويضربني"، جلست فتاة عشرينية على سلالم محكمة الأسرة بزنانيري تنتظر دورها وسط مئات النساء، لتنعي حظها للقاضي بعد زواج دام 8 سنوات، تحملت فيها ما لا يطيقه بشر، وعاشت على أمل أن يتغير حاله، وبعد أن يأست توجهت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع ضده رقم 58211 لسنة 2019، وقبلت المحكمة دعواها، وقضت بتطليقها.

مهذب ومتدين

قالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة إنها تعرفت على زوجها خلال دراستها الجامعية، وبعد فترة صارحها بمشاعره تجاهها وطلب خطبتها، ووافقت وتعرف على عائلتها، وبعدما سألوا عنه عرفوا أنه شاب مهذب ومتدين وطموح ومهتم بعمله، فوافقوا على الخطبة واتفقوا على كل شيء، وطلب والدها منه شراء شقة والاستقرار معهم في المحافظة نفسها، ووافق وجهزوا عش الزوجية كما كانت تحلم وتم الزواج.

سيدة تغير المعادلة

تقول إن حياتها الزوجية بدأت ببعض الملل، فبعد شهر العسل عاد زوجها للعمل وبدأت المشكلات بينهما، ولكنهما كانا قادرين على حلها معا دون تدخل أحد، وأنجبت منه طفلين "ولد و بنت"، وبعد فترة سافر زوجها لزيارة أقاربه، وعندما عاد تغيرت معاملته معها، واكتشفت أنه تعرف على سيدة أرملة عن طريق عائلته، وأهله نصحوه بالزواج منها ليحصل على ثواب تربية أبنائها، واستمرت 6 أشهر تقنعه أنه يمكنه أخد الثواب بأن يساعدها ماديًا دون زواج، لكنه رفض.

كل ما يسمع صوت القرآن يصرخ

حاولت الزوجة منع شريك حياتها من خطوة الزواج من أخرى لكنه تشبث بموقفه، "أصريت عليه أنه ميتجوزهاش لكنه رفض، وبعد كام يوم لاحظت أنه بيعمل حاجات غريبة وبدأ يتغير معايا ويبعد عن عياله، وبقى يتكلم مع نفسه كتير، ويصرخ مع ناس مش موجودين".

ظنت الزوجة في بادئ الأمر أنه يتظاهر بالمرض بالنفسي لتحايل عليها ويتم الزواج الثاني، "الموضوع زاد عن حده، وبقى لما يسمع قرآن يصرخ وبيضربني ويضرب في الولاد، ويكسر أي حاجة قدامه، وفي مرة لقيته بيتخانق مع نفسه وكسر الأجهزة الكهربائية".

أنا مش مجنون

وأشارت الزوجة إلى أنها طلبت منه اللجوء لطبيب لعلاج لكنه رفض وقال لها "أنا مش مجنون" وضربها، حتى أصبحت حياتهما جحيم مستمر، فتركت المنزل هي وأبناؤها، وبعد أشهر علمت أن عائلته يعالجون عند شيخ، وقال له إن لديه "مس شيطاني" وليس مرض.

محكمة الأسرة تفصل بين الزوجين

وأنهت الزوجة دعواها بأنها طلبت من عائلته عرضة على طبيب لكنهم رفضوا، وأكدوا أنه مموس وليس لدية أي أمراض نفسية، فقررت الابتعاد عنهم بسبب أفكارهم، ولجأت إلى المحكمة وأقامت دعوى خلع، وحكمت المحكمة لصالحها.