أستاذ بأكاديمية الفنون: نعد ملفا عن آلة السمسمية لإدراجها باليونسكو

قالت الدكتورة نهلة إمام، أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون، وعضو لجنة تقييم الملفات باليونسكو، إن إعلان منظمة اليونسكو الثلاثاء الماضي، إدراج الخط العربي في قائمة التراث الثقافي غير المادي، جاء نتاج تضافر جهود 16 دولة عربية برعاية المملكة العربية السعودية، «أنا كنت عضوة في صياغة الملفين وتم اختياري من لجنة الصياغة».

«إمام»: كان يجب علينا صياغة كل هذا الحلم لوضعه في الإطار المناسب

وأضافت «إمام»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه قبيل الاعتراف جلس 16 وزارة ثقافة عربية للتناقش حول الخط العربي والموقف في دولهم، وكيف تقدمه دولهم وكيفية صيانته، «كان يجب علينا صياغة كل هذا الحلم لوضعه في الإطار المناسب اللي نقدر ندافع عنه، وتوثيقه كان نصر كبير واعتراف دولي».

«إمام»: «إحنا عندنا تجربة في العمارة عريقة»

وأوضحت أن حاليا يتم إعداد ملف عن آلة السمسمية، ويرعي الملف المجلس الأعلى للثقافة، لافتة إلى أن دولة المغرب تعتزم لتسجيل العمارة الطينية ضمن اليونسكو، «إحنا عندنا تجربة في العمارة عريقة، ونأمل أن مجلس الأعلى للثقافة يتعامل معانا، ولينا تجارب حديثة غير مصر القديمة».

وأكدت أن اليونسكو دائما ما تراعي احترام حقوق الإنسان والمرأة، ودائما ما يتساءلوا عن عنصر المرأة في أي شيء يتم تسجيله لديها، «كانوا دائما يسألونا سؤال في العنصر أين المرأة؟، وده اللي كان موقف التحطيب لأنه مفيهوش عنصر المرأة، وأنا كنت أحد الدفوع وقلت لهم إنتوا أعلى منظمة ثقافية في العالم، وعليكم أن تحترموا خصوصية الشعوب، وهو عنصر ذكوري حقيقي».

وتابعت: «بقول للمواطن اتعاون معانا علشان نوثق على المستوى الوطني، وكل ما لديك مهم الرحايا والأغاني اللي كانت بتتغنى عليها وكل تسجيلاتكم هتبقى مرحب بيها، لأن وزارة الثقافة تعتزم عمل أرشيف وطني كبير للتراث، والوزيرة شكلت لجنة عليا للتراث الثقافي غير المنادي وفيها خبراء بكل القطاعات».