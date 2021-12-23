السعودية تتصدر أقوى الجيوش الخليجية رغم تقليص إنفاقها العسكري

بعد كشف المملكة العربية السعودية، عن تراجع إنفاقها على قواتها المسلحة في ميزانية عام 2022، وذلك بعد تخصيص 171 مليار ريال (45.58 مليار دولار) للإنفاق العسكري، رصد تقرير لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القوة العسكرية، وفقا لآخر إحصائيات أوردها موقع جلوبال فاير باور، المختص بالشأن العسكري للدول، إذ تتصدر المملكة العربية السعودية القائمة، حيث حلت في المرتبة الأولى في ترتيب القوى العسكرية لهذه الدول.

السعودية ما زالت في الصدارة بنصف مليون جندي و889 طائرة

ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية نحو 34 مليون نسمة، في حين يضم جيشها قرابة 500 ألف جندي، كما تمتلك الرياض قوة جوية ضاربة، تضم 889 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 1062 دبابة، وأكثر من 12500 عربة عسكرية مدرعة.

وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، بين دول التعاون الخليجي، حيث يبلغ عدد سكان هذه الدولة الخليجية قرابة 10 ملايين نسمة، في حين يتألف جيشها من 65 ألف جندي، كما تمتلك أبوظبي أكثر من 552 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 434 دبابة و8750 عربة عسكرية مدرعة.

الكويت في المرتبة الثالثة 87 طائرة عسكرية و367 دبابة

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، ويضم جيشها 46.500 جندي، كما تمتلك الكويت 87 طائرة عسكرية متنوعة، و367 دبابة و800 عربة عسكرية مدرعة.

أما سلطنة عٌمان فجاء تصنيفها العسكري بين دول التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة، ويبلغ عدد سكان سلطنة عمان حوالي 4.6 مليون نسمة، في حين يضم جيشها قرابة 47 ألف جندي، كما تمتلك مسقط 128 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 117 دبابة وأكثر من 700 عربة عسكرية مدرعة.

وحافظت البحرين على المرتبة الخامسة، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، في حين يضم جيشها 19.450 جندي، كما تمتلك المنامة 110 طائرات عسكرية متنوعة، و180 دبابة و850 عربة عسكرية مدرعة.

المرتبة السادسة من نصيب قطر بـ17 ألف جندي و149 طائرة

وجاء في المرتبة السادسة بين دول مجلس التعاون الخليجي، قطر التي يبلغ عدد سكانها 2.44 مليون نسمة، ولدى جيشها 17 ألف جندي، كما يبلغ مجمل عدد الطائرات التي يمتلكها سلاح الجو القطري 148 طائرة عسكرية متنوعة، ويضم جيشها نحو 86 دبابة و750 عربة عسكرية مدرعة.

وحسبما ذكرت سي إن إن، فإنه تجدر الإشارة الى أن القدرات العسكرية للدول لا يحكمها العدد فقط، بل يعتبر عنصر الكفاءة والحداثة أمران مهمان أيضا.