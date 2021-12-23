تفاصيل ظهور شيرين وابنتيها مع «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة «صور»

تحل الفنانة شيرين عبدالوهاب ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، في حلقة رأس السنة التي توافق 31 ديسمبر الجاري.

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها

وتعتبر هذه الحلقة الاستثنائية، أول ظهور للفنانة شيرين، وابنتيها هنا ومريم، وتتحدث خلاله عن العديد من الأمور التي تهم جمهورها، وتجيب عن كل التساؤلات التي تشغلهم في الفترة الأخيرة.

كما تتحدث شيرين عن علاقتها بابنتيها هنا ومريم، وأمنياتها لهما خلال العام الجديد، وكيف تخطط لعودتها بقوه من خلال السينما والدراما.

احتفالية خاصة تقدمها الإعلامية إسعاد يونس

ومن المقرر أن تقدم عددًا من أغنياتها التي يعشقها الجمهور.

وتعد هذه الحلقة احتفالية خاصة تقدمها الإعلامية إسعاد يونس بنهاية العام، وبداية عام 2022، ضمن مفاجآت قناة Dmc لمشاهديها ومتابعيها.

شيرين عبد الوهاب تتعرض لأزمات عائلية

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تعرضت لأزمة عائلية كبيرة في الفترة الأخيرة، بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب، حيث ظهرت في إحدى الحفلات وهي حليقة الشعر.

وكشفت شيرين عن أنها تعرضت للكثير من المصاعب خلال زواجها، لافتة إلى أنها ستعود إلى الفن مرة أخرى بقوة، بعد هذه الأزمة.

وحصلت على تعاطف كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعموها في أزمتها، كما حصلت على دعم كبير من أصدقائها الفنانين، الذين عبروا عن وقوفهم إلى جانبها، بالكثير من الرسائل عبر برامج التوك شو في الفضائيات، والمنشورات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر»، و«إنستجرام».

جاء ذلك بعد شهور من أزمة تعرضت لها شيرين مع حسام حبيب، بعد نشر تسريب صوتي لوالد زوجها، تحدث فيه عن بعض المشكلات العائلية التي تعيشها الفنانة في زواجها، خاصة مع حماتها، وزوجها، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، واضطر حسام حبيب وشيرين إلى الخروج في مقطع فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، للتأكيد على العلاقة الجيدة بينهما، إلا أنهما انفصلا بعدها بشهور.