شيرين عادل: والدتي علمتني الإخراج.. والمسلسلات القصيرة أفضل من الطويلة

كشفت المخرجة شيرين عادل عن أنها تعلمت الإخراج على يد والدتها، وورثت عنها حب القراءة والانضباط وكانت ترافقها إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» مرات كثيرة، مشيرة إلى أن وظيفة الإخراج صعبة على السيدة وثقيلة ويصعب استكمالها إلا إذا كان العمل بها عن حب شديد لأنها ستضطر للخروج من المنزل كثيرًا والابتعاد عن الحياة الاجتماعية.

حكايات مسلسل زي القمر المختلفة

وأضافت شيرين عادل خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أنها أخرجت مسلسل «زي القمر» وقدم 3 حكايات وهي «أم العيال» و«مش مبسوطة» و«غالية»، مبينة أن قصة أم العيال لاقت نجاحا كبيرا لأن المشاهد كانت طبيعية، متابعة: «دي أكتر حدوتة أنا حبيتها، المسلسلات القصيرة أفضل من الطويلة، ده إحنا وصلنا إلى 120 حلقة أو 160 دي أرقام عجيبة رغم أن الحلقات القصيرة تشغل عددا كبيرا من الناس والقصة بتبقى مركزة جدا».

حب شيرين عادل للأعمال الاجتماعية

وتابعت المخرجة شيرين عادل: «أنا بحب الأعمال الاجتماعية وبلاقي نفسي فيها، وبشوف أن الأعمال الاجتماعية النسائية والرومانسية محبوبة جدًا من الجماهير، ومؤخرا الأعمال الوطنية أصبحت تؤثر في الناس».

وواصلت عادل: «أنا سعيدة أن أولادي كانوا بيشوفوا الاختيار، هم معندهمش وقت يقرأوا لكن بيشوفوا المسلسلات الوطنية، وأتمنى ده يفضل مستمر».