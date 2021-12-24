بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24-12-2021 في مصر

اللحوم البيضاء لها فوائد عدة، لذا يحرص الكثيرون على تناولها، حيث تمد الجسم بالعديد من العناصر، فإذا كنت قلقا من هشاشة العظام أو التهاب المفاصل، فتناول لحم الدواجن نظرا لاحتوائه على كمية البروتين المفيدة للعظام، كما أن غناه بالفسفور يدعم أسنانك وعظامك، ولهذه الأسباب يبحث الكثيرون عن بورصة الدواجن لمعرفة الأسعار المختلفة يوميا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الجمعة، 24 ديسمبر 2021، وفقا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

قال عبدالعزيز سيد، في حديثه لـ «الوطن»، إن أسعار الدواجن البلدي تراوحت في المزرعة بين 32 و33 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم لنحو 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا.

كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم نحو 42.4 جنيه، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 و48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيُباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وجاءت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم ومشتقاتها، وفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، اليوم الجمعة، على النحو التالي:

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم إلى نحو 36 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم عند 45 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم إلى نحو 68 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا.