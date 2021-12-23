كارول سماحة: «أهلي توقعوا أبقى مغنية بسبب زعيقي وأنا صغيرة».. فيديو

أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حزنها لأنها لم تقم بالتقاط صور مع والدها الراحل، قائلة: «أنا عندي مشكلة إن ما عندي صور مع بابا الله يرحمه، بحاول ألاقي صور معاه ما بلاقي، وهذا الشيء بيزعلني ومشتاقة أشوفه، صورة يكون حاضني ما عندي».

منى الشاذلي: بنت كارول سماحة زي القطط.. أول لما تشوفها تستخبى

ووجهت كارول سماحة، رسالة من ابنتها «تالا»، إلى الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، اليوم الخميس، قائلة لها: «اليوم تالا قالت لي وأنا بعمل «ميك آب» وصلي سلامي وقالت لي مامي هتقولي لمنى إنه أنا بحضر البرنامج بتاعها بشوفه بس على يوتيوب».

وردت الإعلامية منى الشاذلي، قائلة لها: «أنا بحبها»، متابعة: «تالا بنت كارول عاملة زي القطط بمعنى أول لما تشوفها تستخبي في أي حتة تحت الكنبة أو تحت السرير.. قطة».

وكشفت الفنانة كارول سماحة عن رد فعل ابنتها عندما رأتها في برومو البرنامج على يوتيوب، قائلة: «لما شافتني قالتلي مامي مش منى الشاذلي اللي جت عندنا في البيت بالكريسماس وجابتلي عربية كبيرة»، فردت عليها الإعلامية: «تالا زي القمر.. ربنا يحميهالك دي نسخة منك وإنتي صغيرة».

وأضافت أن ابنتها «تالا» تشببها وهي صغيرة، قائلة: «لما تفوتي بتفاصيلها تطلع لوالدها، لكن اللمحة العامة تقولي كارول، أنا شبهها وهي صغيرة كتير، كنت خجولة زي تالا بس كنت مشهورة بزعيقي وصوتي العالي وأهلي توقعوا غنائي لهذا السبب».

كارول سماحة: أهلي توقعوا هبقى مغنية بسبب زعيقي.. وبخاف على جسمي وروحي

وعلقت على صورة عرضها البرنامج لها وهي صغيرة مع أخيها، تقف في مكان دائري يحيطها المياه وهي باكية، قائلة: «أنا بخاف على روحي كتير من وأنا صغيرة لحد دلوقتي، بخاف على جسمي وروحي، والصورة دي بتوضح كده».

من جانبها مازحت الإعلامية منى الشاذلي، كارول سماحة، قائلة: «بصي يا كارول لو الصورة الجاية بردو مكشرة أو بتزعقي فيها حقيقي سمعتك في الطفولة هتبوظ خالص، شكلك عرفتي الابتسام على كبر».