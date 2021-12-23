عرض «في انتظار بابا» يعود من جديد على خشبة المسرح القومي بالعتبة غدا

يعود العرض المسرحي «في انتظار بابا» من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمي، ومن إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، غدًا، في السابعة والنصف مساء «ماتينيه» بناء على رغبة الجمهور، ويوم السبت ٢٥ ديسمبر، في التاسعة مساء.

«في انتظار بابا» عن «الإلياذة» للشاعر اليوناني هوميروس، يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر في العرض من خلال الأحداث والمواقف، بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا، العرض بطولة سماح أنور، أحمد سلامة، انتصار، مفيد عاشور، ماهر محمود، سميحة عبدالهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل، علي كمالو، بسمة شوقي، وليد أبو ستيت، خالد عبدالحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري.