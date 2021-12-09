يواصل المسرح القومي بالعتبة تقديم العرض المسرحي «في انتظار بابا»، من إنتاج فرقة المسرح القومي، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بواقع 3 أيام أسبوعيا، الخميس والسبت في التاسعة مساء، والسابعة ونصف مساء الجمعة.

أبطال مسرحية «في انتظار بابا»

يشار إلى أن مسرحية «في انتظار بابا»، من إعداد أيمن إسماعيل وسمير العصفوري وإخراج سمير العصفوري، ويشارك في البطولة النجمة سماح أنور، وأحمد سلامة والفنانة سميحة عبدالهادي، وفتحي سعد، وأيمن إسماعيل، علي كمالو، بسمة شوقي، وليد أبو ستيت، خالد عبدالحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل.

والعمل إنتاج البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتقدمه فرقة المسرح القومي، برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

إيهاب فهمي: «في انتظار بابا» تتويج لمشوار أحد رواد الإخراج المسرحي

وقال الفنان إيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح القومي، في تصريحات صحفية، إن هذا العمل يعتبر عودة للمخرج الكبير سمير العصفوري، إلى البيت الكبير وهو المسرح القومي، مؤكدا أن العمل يعد تتويجا لمشوار أحد رواد الإخراج المسرحي في مصر والعالم العربي، متابعا: «نثق جميعا في نجاح العرض وتميزه وسط فريق عمل من الفنانين المبدعين».

أسعار تذاكر «في انتظار بابا» على المسرح القومي

يقدم المسرح القومي 3 فئات من تذاكر مسرحية «في انتظار بابا»، وهي 55، 75، 105 جنيهات.

شروط حجز تذاكر مسرحية «في انتظار بابا»

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار كورونا، ومن بينها ارتداء الكمامات.

- حجز التذاكر من المسرح فقط، ولا يوجد حجز «أونلاين».

- ‏شباك التذاكر متاح من الواحدة ظهرا.