السكة الحديد: التشغيل التجريبي لبوابات إلكترونية في 4 محطات أول يناير

قال المهندس خالد عطية، رئيس شركة «ترانس إي تي»، إحدى الشركات المملوكة لهيئة السكة الحديد، إنّ الهيئة بدأت بالفعل التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية بمحطة دمنهور منذ شهر تقريبا، لمنع تهرب الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحا أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، شدد على عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية في محطات مصر برمسيس والجيزة والإسكندرية وسيدي جابر ودمنهور.

تشغيل البوابات الإلكترونية بمحطة مصر برمسيس أول يناير

وأكد «عطية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجري التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية في 4 محطات «مصر برمسيس والجيزة وسيدي جابر ومحطة مصر بالإسكندرية» أول يناير المقبل، موضحا أن الهدف من تركيب هذه البوابات، القضاء نهائيا على التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، علاوة على أن هذه البوابات ستمنع دخول أي راكب إلى رصيف المحطات لم يحمل تذكرة السفر.

تذاكر إلكترونية لاستقلال قطارات السكة الحديد

وأوضح رئيس شركة «ترانس إي تي»، أنّ التذاكر التي سيجري استخدامها لعبور البوابات الإلكترونية، لاستقلال القطارات، تذاكر إلكترونية حديثة، سيجري تجهيزها خلال أيام، فضلا عن تعديل شفرة التذاكر الحالية الورقية للمرور من البوابات، علاوة على استخراج الكارت الذكي، منوها بأنّه يجب على الراكب الاحتفاظ بـ«تذكرة القطار»، لحين انتهاء الرحلة، وإلا سيعرض نفسه للغرامة الفورية.

100 جنيه غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة قطار TOP VIP

وحددت هيئة السكة الحديد، غرامات التهرب من دفع قيمة تذاكر القطارات بجميع أنواعها، وهي 100 جنيها غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطار TOP VIP، و50 جنيها للقطارات الروسية، و40 جنيها لقطارات الـVIP الدرجة الأولى، و30 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والأسباني والفرنساوي «الدرجة الثانية»، و20 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة «الدرجة الثالثة»، و15 جنيها غرامة حال استقلال قطارات الضواحي.