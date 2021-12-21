تذاكر ذكية وبوابات إلكترونية في السكة الحديد قريبا لمنع «التزويغ»

كشف المهندس خالد عطية، رئيس شركة «ترانس إي تي»، إحدى الشركات المملوكة لهيئة السكة الحديد، عن أنّ الهيئة انتهت تماما من تركيب البوابات الإلكترونية الجديدة بمحطتي مصر برمسيس والجيزة، المخصصة لدخول وخروج الركاب من وإلى رصيف القطارات، موضحا أنّ البوابات ستعمل على الحد من تزويغ الركاب من دفع قيمة تذاكر القطارات.

تشغيل البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد قريبا

وقال عطية لـ«الوطن»، إنّ البوابات الإلكترونية سيتم تشغيلها بمحطات السكة الحديد قريبا، لمنع تهرب الركاب من دفع قيمة تذاكر القطارات، موضحا أنّ التذاكر التي سيتم استخدامها لعبور البوابات الإلكترونية، تذاكر إلكترونية حديثة تعمل خلال أيام، فضلا عن تعديل شفرة التذاكر الحالية الورقية للمرور من البوابات، علاوة على استخراج الكارت الذكي، مؤكدا أنّه يجب على الراكب الاحتفاظ بـ«تذكرة القطار» لحين انتهاء الرحلة.

تعديل شفرة تذاكر القطارات لعبور البوابات الإلكترونية

وأوضح عطية، أنّ شركة «ترانس إي تي»، بدأت حاليا تعديل شفرة تذاكر القطارات لعبور البوابات الإلكترونية الحديثة الموجودة بمحطة مصر في رمسيس ومحطة الجيزة، مؤكدا أنّ البوابات ستعمل على القضاء نهائيا من التهرب من دفع قيمة تذاكر القطارات، منوها بأنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار.

50 جنيها غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية

ومن جهتها، حددت هيئة السكة الحديد، غرامات التهرب من دفع قيمة تذاكر القطارات بجميع أنواعها، وهي 50 جنيها للقطارات الروسية، و40 جنيها لقطارات الـVIP الدرجة الأولى، و30 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والأسباني والفرنساوي «الدرجة الثانية»، و20 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة «الدرجة الثالثة»، و15 جنيها غرامة حال استقلال قطارات الضواحي.