«السكة الحديد»: تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط السكة الحديد

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات على مختلف خطوط السكة الحديد بداية من غد الجمعة وبعد غد السبت، في إطار التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة في مختلف القطاعات.

وتستعرض «الوطن» التفاصيل المتعلقة بالقطارات التي سيتم تعديل تركيبها بداية من الغد.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن تعديل هذه القطارات يأتي في إطار التوجيهات من جانب القيادة السياسية بعدم وجود أي عربة قديمة تسير على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع نهاية العام الجاري 2021.

تحديث أسطول عربات وجرارات القطارات

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها تعمل ليل نهار من أجل تحديث أسطول كل من العربات والجرارات، بالتوازي مع تطوير الهيئة لجميع القطاعات.

تفاصيل تعديل تركيب مجموعة من القطارات

ونشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قائمة القطارات التي سوف يتم تعديل تركيبها، وهي كالتالي:

خط الزقازيق / الإسماعيلية والعكس

تعديل تركيب القطار رقم 277 من خلال عدد 7 عربات محسنة «تحيا مصر»، بجدولة الحالي نفسه، اعتبارا من غدٍ الجمعة.

خط الزقازيق / الإسماعيلية / بنها والعكس

تعديل تركيب قطارات أرقام 270 / 255 / 260 / 263 من خلال عدد 7 عربات محسنة «تحيا مصر» بنفس جداولهم الحالية، بداية من يوم السبت الموافق 25 من ديسمبر الجاري.

خط السويس / جبل عوبيد والعكس

تعديل تركيب القطارات أرقام 4602 / 4603 / 4604 / 4605 من خلال عدد 3 عربات مميزة، بنفس جداولهم الحالية، بداية من يوم السبت المقبل.

خط فاقوس / السماعنة والعكس

تعديل تركيب القطارات أرقام 4403 / 4404 / 4405 / 4406 / 4407 / 4408 / 4409 / 4410 / 4411 / 4412 / 183/ 190 /193 / 184، من خلال عدد 4 عربات محسنة «تحيا مصر»، بنفس جداولهم الحالية.