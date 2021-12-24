حادث المعلمة نسرين النوفل يثير تعاطف السعوديين

تصاعد تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة واسعة مع حادث المعلمة نسرين النوفل، الذي أدى إلى وفاة ابنتيها (جنى ولين)، بسبب حادث تفحيط في السعودية، الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، ونشرت مواقع عدة، صورة لابنتيها جنى ولين، اللتان راحتا ضحية هذا الحادث الأليم، الناتج عن هوس بعض الشباب السعودي بالتفحيط الذي باتت تجرمه القوانين السعودية ورغم ذلك ما يزال يمارسه البعض.

حادث المعلمة نسرين النوفل: الأم ترقد في العناية المركزة وتفقد اثنين من طيور الجنة

وتعليقا على حادث المعلمة نسرين النوفل، كتب شقيقها طارق النوفل تغريدة على حسابه بتويتر، قائلا: أختي وقرة عيني أم ياسر ترقد في العناية المركزة إثر حادث مروري فقدت فيه طيرين من طيور الجنة (جنى ولين).. إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرا، واجعل جنى ولين شفيعتين وستاراً عن النار.. دعواتكم لها.

أمير سعودي يتفاعل مع حادث المعلمة نسرين النوفل: أسأل الله الشفاء العاجل لأم ياسر

وأثارت هذه التغريدة التي تشرح ما حدث في حادث المعلمة نسرين النوفل، تفاعلا ردود فعل واسعة، حيث علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود قائلا: عظم الله أجرك أخي طارق، الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة وأسأل الله الشفاء العاجل لأم ياسر ويقر عينكم فيها بالصحة والعافية في أقرب وقت.. إنا الله وإنا إليه راجعون.

تفاصيل حادث المعلمة نسرين النوفل: مركبة انحرفت فجأة لترتطم بالمعلمة وبناتها

وعن تفاصيل حادث المعلمة نسرين النوفل، ذكر موقع سبق الإلكتروني السعودي أن: كاميرات المراقبة رصدت أن المعلمة وبناتها واثنتان من قريباتها كانوا يسيرون جوار مركبات متوقفة على الرصيف، وبشكل مفاجئ انحرفت المركبة لتتجه وترتطم بمركبة متوقفة جوار الطريق ثم بالمعلمة وبناتها، وانحرفت بعدها لتصطدم بالأشجار.