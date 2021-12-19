الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة قبل وصولها «خميس مشيط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تدمير دفاعات المملكة، طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف «التحالف العربي»، أن الطائرة المسيرة انطلقت من «مطار صنعاء الدولي».

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، شنت أمس السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات وتحركات الحوثيين، في مسرح الجبهتين الجنوبية والغربية لـ«مارب»، كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وكانت مدفعية قوات الجيش الوطين اليمني، شنت أمس السبت، قصفا مكثفا على تجمعات وتحركات الحوثيين جنوب محافظة مأرب الواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء»، وكبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وذكر موقع «سبتمبر نت»، إن القصف المدفعي، تزامن مع استمرار المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني، والمقاومة من جهة وبين الحوثيين من جهة أخرى في مختلف جبهات القتال جنوبي وغرب المحافظة.

وأشار «سبتمبر نت»، إلى أن القصف المدفعي، أسفر عن إعطاب عدد من الآليات و4 أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات وسقوط من كانوا على متنها بين قتيل ومصاب.

السفير الإيراني لدى الحوثيين يغادر العاصمة اليمنية «صنعاء»

وكان مسؤول سعودي رفيع المستوى، قال في وقت سابق، إن السفير الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو،غادر العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيرط عليها الحوثيين، امس السبت في طائرة عراقية، سمح لها السعوديون بالهبوط والإقلاع من مطار المدينة.

وقال المسؤول السعودي لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن إيرلو، غادر على متن طائرة عراقية وقد يكون حاليا في بغداد، مشيرا إلى موافقة الرياض على السماح برحيل العنصر في الحرس الثوري الإيراني، صدرت بعد وساطة عراقية وعمانية.