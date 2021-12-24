انتهاء مهلة التحالف العربي لـ الحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب بصنعاء

انتهت المهلة التي منحها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية «التحالف العربي»، فجر اليوم الجمعة، لـ الحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بالعاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيين المدعومين من طهران.

من جانبها، قالت مصادر لـ قناة «العربية» الإخبارية، إن «التحالف العربي»، استهدف مخازن لـ الحوثيين بمعسكر التموين بـ العاصمة اليمنية «صنعاء»، مشيرة إلى تحركات لـ العناصر الحوثية، بـ المعسكر قبيل استهدافه.

«التحالف العربي» يراقب عمليات نقل أسلحة في «صنعاء»

وقال «التحالف»، إنه راقب عمليات نقل أسلحة وجاري تدميرها في «صنعاء»، مضيفا أن تنفيذ العملية استجابة للتهديد، ومبدأ الضرورة العسكرية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وطلب «التحالف العربي»، بقيادة السعودية، من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف.

وكان «التحالف العربي»، طالب، مساء أمس الخميس، الحوثيين، إخراج الأسلحة من الملعب، وأعطاهم مهلة 6 ساعات من أجل إعادة العين المدني لحالته الطبيعية، وقال «التحالف»، إنه سيسقط الحماية عن الملعب إذا لم يرضخ الحوثيون لأحكام القانون الدولي.

المهلة بدأت من الساعة 08:00 مساء بتوقيت صنعاء

وحدد «التحالف العربي»، مهلة تبدأ من الساعة « 08:00 مساء» بتوقيت العاصمة اليمنية «صنعاء»، 07:00 مساء بتوقيت القاهرة، من أجل إعادة الملعب لحالته الطبيعية، مشيرا إلى أن إسقاط الحماية عن الملعب سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.