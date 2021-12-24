زوج يطرد زوجته الحامل «في التاسع»: عايشة في الشارع وعايزة أولد.. فيديو

لم تشفع ظروف هناء مصطفى محمد، الزوجة الحامل في شهرها التاسع، أن يتركها زوجها في منزلها، ولكنه طردها رغم أنها على «وش ولادة» وتركها تقيم في الشارع في الوقت الذي بدأ فيه فصل الشتاء رسميًا، وشهدت فيه البلاد موجة من الطقس البارد والأمطار والرياح.

هناء مصطفى «المشردة الحامل»، قالت لـ «تلفزيون جريدة الوطن»، إنها تحتاج لدخول المستشفى لتضع حملها، مؤكدة أنها تعاني بسبب الحمل وإقامتها في الشارع، وأنها كانت تقيم في منطقة إمبابة حتى طردها زوجها من المنزل، ولم يرحم ظروف حملها التي تشهد أيامها الأخيرة.

وأوضحت أنها لا تمتلك أي أوراق ثبوتية، حيث سٌرقت منها أوراقها التي كانت بحوزتها، مشيرة إلى أنها من مركز مغاغا بمحافظة المنيا، مؤكدة أن زوجها لم يحاول الاتصال بها نهائيًا.

وأشارت الزوجة أنها تركت زوجها منذ 10 أيام، وتقيم في الشارع من وقتها، نتيجة لخلاف وقع بينهما، مؤكدة انها تحتاج لمستشفى بشدة، نظرا لأنها تحتاج لرعاية صحية بسبب ظروف حملها، لافتة أن لديها طفلة عمرها 7 سنوات، تمكنت من إدخالها دار رعاية.

وبحسب مراسل تلفزيون «الوطن»، فإن السيدة المشردة الحامل، كانت تقيم في شارع الشيخ علي يوسف بالمنيرة منطقة قصر العيني، وأن الأهالي قاموا بإمدادها بالبطاطين اللازمة، وقام بعض فاعلي الخير مؤخرًا بنقلها لأحد المستشفيات لتضع حملها.