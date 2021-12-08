إطلاق «رحلة حامل» لرعاية النساء بمحافظات التأمين الصحي الشامل

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة، برنامج "رحلة حامل" كأضخم برنامج للاهتمام بصحة السيدات الحوامل ورعايتها، شاملًا الفحص والكشف وتوفير العلاج بمستشفياتها للسيدات المنتفعات بمنظومة التأمين الصحي الشامل من الحوامل وذلك حرصًا على صحة الأم والجنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية تتسق مع الأكواد العالمية في جودة الخدمة.

«رحلة حامل» يستهدف 3 محاور

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية خاصة للسيدات الحوامل وهو ما دفعها إلي التوسع في توفير مزيد من الخدمات الطبية لضمان مناخ صحي جيد للأم والجنين علي السواء من خلال برنامج "رحلة حامل" وهو برنامج يستهدف 3 محاور، الأول يرتكز على تقديم سلسلة متنوعة من الفحوص والتحاليل والكشوف الطبية، وثان محور يتضمن أحدث أساليب التوعية، والثالث هو مسار التعليم الطبي المستمر على يد خبراء النساء والتوليد.

وقال السبكي إن الهيئة تهتم شموليًا بخدمات صحة المرأة بشكل عام، مضيفًا أنه يوجد اهتمام غير مسبوق بخدمات النساء والتوليد لتوفير صحة أفضل للأم طوال فترة الحمل، بالإضافة إلى ضمان نمو سليم للجنين طوال شهور الحمل مع تقديم الرعاية الكاملة فيما بعد الولادة خاصة في ظل التغطية الصحية الشاملة التى يقدمها النظام، لافتًا إلى توفير خدمات الصحة الإنجابية في كافة مراكز ووحدات الهيئة.

وتابع: «نثمن جهد الشركاء الوطنيين من الشركات والمؤسسات التي تهدف لدعم ملف صحة المرأة».

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن برنامج "رحلة حامل" سوف يكون له عظيم الأثر علي صحة المرأة والمجتمع من خلال المحاور الثلاث التي يقوم عليها البرنامج مما ينعكس إيجابيًا على صحة المجتمع من أجل بناء مستقبل أفضل لصحة مصر، لافتا إلى تسهيل تقديم الخدمة من خلال تكنولوجيا التطبيب عن بعد.

ومن جهته، كشف الدكتور شريف راشد الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات بمجال صناعة الفيتامينات والمكملات الغذائية لصحة المرأة والأسرة، عن التطور الكبير في مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية في جميع التخصصات الطبية مؤكدا أنها توازي ما يقدم في النظام الصحي الإنجليزي خاصة في مجال خدمات صحة المرأة.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة، متابعا: نتطلع إلى تقديم خدمات أكثر تميزًا مع الهيئة في مجال صحة المرأة لضمان صحة أفضل لكل المنتفعات.

وقال إن برنامج رحلة حامل هو برنامج يستهدف الاهتمام بصحة المرأة خلال أهم فترات الحياة وهي فترة الحمل، مؤكدا أن رحلة السيدات الحوامل بما فيها من مراحل إنما تؤكد دور المرأه الهام باعتبارها نصف الحاضر وكل المستقبل.

توفير أحدث المناهج العلمية والبحثية الخاصة بصحة المرأة

واستكمل راشد: إن صحة المرأة أثناء الحمل تؤثر تأثيرًا مباشرًا علي صحة المجتمع فبرنامج رحلة حامل هو برنامج ثلاثي المحور حيث يقوم على التدريب للأطباء من خلال خبراء طب النساء والتوليد داخل وخارج مصر مع توفير أحدث المناهج العلمية والبحثية الخاصة بصحة المرأة أثناء الحمل، وبرمجة الأجنة، بالإضافة إلى تقديم التوعية للسيدات عن طرق الحمل السليم والتغذية الصحية التى تضمن الصحة للأم والجنين وفق محتوى تفاعلى يرتكز على أحدث السبل لتقديم المعلومات الصحيحة فضلا عن توفير مسح طبى شامل بالمجان للسيدات.

وأكمل: سنوفر آليات الكشف عبر وسائط الذكاء الاصطناعي إلى جانب تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة بدعم خدمات صحة المرأة في جميع منشآتها، فإن إطلاق برنامج رحلة حامل وخاصة من محافظة الاقصر يعتبر نقلة نوعية حيث يستهدف تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية للمنتفعات خاصة السيدات الحوامل بالمحافظة، والمتابعة المستمرة معهم طوال فترة الحمل.

وأكدً أهمية دور الشراكات الوطنية الداعمة لتوجهات الدولة، متابعا: البرنامج يستهدف تقديم الوعي للسيدات الحوامل مع عمل مسح وقياسات وفحوصات شاملة للحوامل المنتفعات بخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، من أجل الكشف عن الأمراض التي تؤثر سلبًا علي صحة المرأة أثناء رحلة الحمل.

وقال الدكتور إسماعيل العربي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، إن الإهتمام بصحة المرأة ركيزة هامة في تقديم الخدمة بالمستشفيات التابعة للهيئة.

مليون و200 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي في الأقصر

ولفت إلى أن نسب التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر مرتفعة للغاية، حيث بلغت مليون و200 ألف من إجمالى مليون و300 الف منتفع، وهو ما يعكس ثقة المنتفع بالخدمة، مؤكدًا أن نسبة الرضاء عن الخدمة بلغت أكثر من 95% خلال شهور معدودة من التطبيق بما يمثل نقلة كبيرة ودلالة علي نجاح المنظومة.

يذكر أن الدكتور محمد ممتاز، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة ورئيس أقسام النساء والتوليد بالقصر العينى سابقًا، قدم محاضرة علمية خلال إطلاق برنامج رحلة حامل بالأقصر حول أحدث أساليب التغذية السليمة خلال فترة الحمل ودورها في برمجة الأجنة للأطباء بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.