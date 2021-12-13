أسرة «عريس الدقهلية»: زوجته حامل وضربته بـ«مقص» بسبب تسخين المحشي «فيديو»

كشفت أسرة «عريس الدقهلية» والذي لقي مصرعه على يد زوجته بطعنة بسكين المطبخ في قرية «المنيل» مركز الستاموني، أن الزوجة كانت حاملا وفي الشهر الخامس، وأنه رغم أن زواجهما لم يمر عليه 6 أشهر إلا أنها اعتادت على التشاجر معه.

وأضافت الأسرة أنها ليست المرة الأولي التي تعتدي الزوجة عليه بالضرب بسلاح أبيض، وإنما سبق أن ضربته بمقص في ذراعه، بعد أن طلب منها «تسخين المحشي» وذلك بعد شهر من الزواج خلال الاحتفال بعيد الأضحى الماضي، إلا أن الأهالي تدخلوا وأصلحوا بينهما إلا أنها في المرة الأخيرة وبسبب خلاف على تحضير العشاء طعنته بسكين فلفظ أنفاسه الأخيرة.

زوجته كانت حاملا في الشهر الخامس

وقالت والدة ‏عبد الخالق هشام عبد الخالق محمد ‏البيلي، 25 سنة، سائق ميكروباص من قرية المنيل مركز ‏الستاموني، ‏والمعروف بـ«عريس الدقهلية»، إن زوجته كانت حاملا في الشهر الخامس، «وكنت باخدها للدكتور لمتابعة الحمل وعمل الإشعات والتحاليل، أثناء وجود ابني في شغله، وتزوجها بعد قصة حب وخطوبة استمرت لمدة 7 شهور، وبعدها تم الزواج من حوالي 6 شهور فقط».

طعنته في ذراعه بالمقص عندما طلب منها تسخين المحشي

وأضافت الأم لـ«الوطن»، أنه ليست هذه المرة التي تضرب فيها عريسها، فقد سبق وأن طعنته في ذراعه بالمقص عندما طلب منها تسخين المحشي، وذلك بعد شهر واحد من زواجهما، وكنا في عيد الأضحي الماضي، بعد مشادة كلامية تدخلت لإنهائها إلا أن زوجته جرت على المطبخ وطعنته بالمقص، وأصابته في ذراعه، وكان أمام والدتها، إلا أننا تدخلنا للتصفية بينهما.

وأشارت إلى أن ابنها وعروسته كانا يعيشان حياة مستقرة وثلاجتها مليئة بخيرات ربنا، وليست كما ادعت في التحقيقات أن الخلاف بسبب مصاريف البيت، وكان أهلها يزورونها يوم الجمعة الماضى، وابني طيب وأهالي القرية كلها زعلانة عليه.

وطالبت الأم بحق ابنها قائلة: «كنا نسمع عن تلك القضايا والحوادث على الإنترنت أول مرة نشوفها حقيقة، ومش مصدقة إن ابني راح مني وأمام عيني في لحظة».

وكان مأمور مركز شرطة الستاموني، تلقى بلاغ من إدارة شرطة النجدة، من أهالي قرية «المنيل» بدائرة ‏المركز بالعثور على زوج مصاب بجرح نافذ بالصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى ‏المستشفى، وبانتقال المباحث تبين مصرع «عبد الخالق هشام عبد الخالق محمد ‏البيلي، 25 سنة، وتبين إصابته بجرح نافذ ‏بالصدر من الأمام واتهمت أسرة المجني عليه زوجته «فاطمة.ا»، بإصابته بسكين وهربت إلى بيت أهلها.‏

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏