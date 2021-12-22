قتيل وعشرات المفقودين جراء غرق قارب نقل مهاجرين قبالة اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني مقتل مهاجر وفقدان العشرات بعد غرق قاربهم قبالة ساحل جزيرة فوليغاندروس إحدى جزر سيكلاديز.

وأوضح بيان خفر السواحل أن جثة الرجل المجهول عثر عليها خلال عملية البحث والإنقاذ التي بدأت في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد غرق القارب على بعد 180 كيلومترا جنوب شرق أثينا.

وأوضح خفر السواحل أن 12 شخصا يعتقد أنهم جميعا من العراق، جرى إنقاذهم ونقلهم إلى جزيرة سانتوريني القريبة وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

إنقاذ 12 شخصا يعتقد أنهم من العراق

وقال أغلب الناجين إن القارب كان يقل 32 شخصا، لكن أحدهم أخبر الناجين السلطات أن القارب كان يقل نحو 50 شخصا.

وأضاف خفر السواحل أن أربع سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيتين تابعتين للقوات البحرية والجوية، وطائرة نقل عسكرية وخمس سفن عابرة وثلاث سفن خاصة تشارك في عملية البحث والإنقاذ.

وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس كوكالاس لتلفزيون «آي آر تي» الحكومي: «تمكن الناجون من الوصول إلى زورق كان مربوطا بالقارب، اثنان منهم فقط كانا يرتديان سترات نجاة».

وأضاف: «نفترض دائما السيناريو الأسوأ، في هذه الحالة نفترض أن 50 شخصا كانوا على متن القارب».

اليونان إحدى أكثر الطرق شهرة إلى الاتحاد الأوروبي

وتابع خفر السواحل بأن العملية بدأت ليلة الثلاثاء بعد تلقي معلومات تفيد بتعطل محرك قارب يقل مهاجرين، وبدأت المياه تدخل القارب في وقت لاحق المياه جنوب فوليغاندروس.

وتشكل اليونان إحدى أكثر الطرق شهرة إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويحاول معظم المهاجرين العبور في زوارق من الشاطئ التركي إلى الجزر اليونانية الشرقية المجاورة لبحر إيجه.