الجنايات تحاكم 3 متهمين في قضية «خلية داعش الوايلي» غدا

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا السبت، محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش الوايلي»، وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية للمرافعة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللي وسعد الدين سرحان.

اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام، بدائرة قسم الوايلي، قام المتهمون مدحت أحمد محمد البيك، واسمه الحركي «سامح» مهندس معماري، ومعتز علي السعيد محمود واسمه الحركي «أمير» مهندس ميكانيكا، وأسامة محمد سليمان صالح واسمه الحركي «محمد عيسى» هارب، بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

الإضرار بالوحدة الوطنية

ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، المقيدة برقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، للمتهمين الثلاثة، تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تغيير نظام الحكم

كما أن المتهمين كانوا يهدفوا إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، عن طريق الانضمام لمجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تهدف إلى كافة أغراضها الإجرامية عن طريق استخدام الإرهاب.

وفي سياق منفصل كانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قررت قبل أيام تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهمًا في قضية «تمويل الإرهاب»، إلى دور الانعقاد المقبل في شهر يناير لاستكمال سماع الشهود.

نسبت النيابة للمتهمين أنهم في غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021 قادوا وانضموا إلى جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.