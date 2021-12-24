«القوى العاملة» تحصل 5.6 مليون جنيه مستحقات عمال بالأردن وإيطاليا ولبنان

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة، خلال الفترة من 17 إلى 23 ديسمبر الجاري، منها إطلاق وزير القوى العاملة المصري، ووزير العمل والتأهيل الليبي، منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين، وتوفير 5908 فرصة عمل في 21 محافظة من خلال نشرة التشغيل الدورية، وصرف 330 ألف جنيه قيمة 6 وثائق تأمين لأسر متوفين ومصابين من العمالة غير المنتظمة، وتعيين 14 ألفاً و821 شاباً في 7 محافظات، وتحصيل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية في الأردن وإيطاليا، وصرف 3 ملايين ليرة مستحقات العمالة المصرية في لبنان، وتقدر بـ4 ملايين و96 ألف جنيه.

سعفان: الربط الإلكتروني لتسهيل عودة العمالة المصرية لإعمار ليبيا

ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، اجتماع اللجنة الفنية «المصرية - الليبية» بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا؛ للمشاركة في إعادة إعمارها، في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية؛ لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

ورحب وزير القوى العاملة بوزير العمل الليبي، والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل إصراراً من الطرفين على الانتهاء من كل إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة وفق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.

وشدد الوزير على أن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.

وأطلق وزير القوى العاملة المصري، ووزير العمل والتأهيل الليبي، منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين؛ للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

وأكد سعفان خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدد بديوان عام وزارة القوى العاملة أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين.

وأوضح أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الالكتروني وكيفية تأمينها، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية.

وشكر وزير العمل والتأهيل الليبي، وزير القوى العاملة وفريق العمل بين الوزارتين على المجهود الذي تم في سبيل إنجاح مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين، مشيراً إلى أن فكرة الربط الإلكتروني تم طرحها منذ أكثر من 15 عاماً، وكانت مطلباً للدولتين المصرية والليبية؛ لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية؛ لتجهيزه لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين.

كما تفقد الوزيرين، نموذج وحدة التدريب المتنقلة بوزارة القوى العاملة، على هامش زيارة الوفد الليبي لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، لحوكمة عملية تسفير العمالة المصرية إلى الدولة الليبية.

وزير العمل الليبي يشيد بالوحدات التدريبية المتنقلة لتأهيل الشباب

وقدّم سعفان شرحاً مفصلاً عن وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة بالمحافظات، والمهن التي يتم التدريب عليها، حيث أشار إلى أنه تم إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع مصر، تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل وتقدم للشباب من الجنسين فرصة تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، بنظام الساعات التدريبية.

وأثنى وزير العمل والتأهيل الليبي على هذا النظام من التدريب على الوحدة التدريبية المتنقلة التي توفر فرص تدريب تؤهل الشباب لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة، مؤكدا تعاون وزير العمل والتأهيل الليبية مع الجانب المصري في هذا الشأن والاستفادة من هذه التجربة.

وحرص وزير القوى العامله، علي توديع وزير العمل والتأهيل الليبي في ختام زيارته لمصر، بعد أن رأس وفد وزارة العمل الليبية في إطار أعمال اللجنة الفنية المصرية الليبية الفنية المشتركة لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم تنقل الأيدي العاملة وحوكمة دخول العمالة المصرية لسوق العمل الليبي.

وسلم وزير القوى العاملة، شيكات بقيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، لأسر 3 عمال متوفين، وصرف مصاريف علاج لـ3 حالات عجز جزئي نتيجة إصابة أثناء العمل، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

شيكات لأسر العمال المتوفين

وقد قامت شركة مصر للتأمين بإصدار شيكات مستحقة الصرف لأسر العمال، بإجمالي 300 ألف جنيه لورثة العمال المتوفين، و30 ألف جنيه مصاريف علاج لـ3 عمال مصابين لحين تحديد نسبة العجز سواء كلي أو جزئي لصرف باقي التعويضات.

وأعلن سعفان، أن الوزارة تمكنت من خلال نشرة التوظيف التي تصدر نصف شهرية من توفير 5908 فرصة عمل للذكور والإناث، منها القادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 86 شركة ومصنع قطاع خاص فى 21 محافظة لشغلها، خلال شهر ديسمبر الجاري.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نوفمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 1562 فرصة عمل؛ ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 7470 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 21 محافظة هي: «القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، والغربية، وبني سويف، وقنا، والأقصر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والجيزة، والدقهلية».

الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

وشاركت وزارة القوى العاملة في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم والتي ينظمها المجلس القومي بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، بحضور الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وماجدة كمال مدير مؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر.

وأعرب وزير القوي العاملة في كلمته التي وجهها في الاحتفالية عن سعادته للمشاركة في الاحتفالية المهمة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي خصص من أجل زيادة التوعية بحقوقهم وأهمية دمجهم في كل المجالات والأنشطة المجتمعية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتماما خاصًا بذوي الهمم أو كما أطلق عليهم الرئيس عبدالفتاح السيسي «قادرون باختلاف»، مشيرًا إلى أنهم قادرون على العمل والإنتاج والإبداع ولكن قادرون باختلاف.

كما أصدر وزير القوى العاملة، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فوراً.

وأعلن حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة في أسيوط، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من منحة المولد النبوي الشريف لنحو 1601 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي اعتبارا من 26 ديسمبر الجاري وحتى 25 يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كافة المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح على مستحقيها.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 14 الفاً و 821 شاباً في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، وسوهاج، وقنا، والفيوم، ومطروح، والشرقية، ودمياط، بلغت 9 ملايين و460 ألفاً و949 جنيه، والتفتيش على 3648 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن ستخراج 9488 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 9488 عاملا.

كما شمل الحصاد، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 61 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 52 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 103 آلاف و793 دولاراً، أي ما يعادل مليون و625 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

استرداد 3 ملايين ليرة مستحقات مصريين بلبنان

وأعلن وزير القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 3 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لمصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وتناول التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات، خلال أكتوبر الماضي، حيث تم اعتماد 4 عقود عمل، وتسوية 12 شكاوي وديا، و7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 19 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

ولقى 4 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث مرور مروع بالرياض بالمملكة العربية السعودية، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء، حيث مازال أثنين من الأبناء بالعناية المركزة بمستشفى القويعية العام، وتم تحويل الأبن الخامس إلي مستشفي الملك سلمان بالرياض نظرا لخطورة حالته، وكانوا جميعا في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير بمجرد علمه بالحادث كلف علي الفور مكتب التمثيل العمالي بتقديم خالص العزاء أقرباء وزملاء المتوفين نيابة عنه، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرين مهمين من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن التقرير الاول الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يشير إلي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أكدت أنه يمكن لكل المواطنين والمقيمين، ممن لم يتسن لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم أو مكفوليهم في الموعد المحدد أو خلال الفترة المحددة، التقدم بطلب الإعفاء من غرامات التأخير، شريطة أن ينطبق عليهم واحد من ثمانية شروط الإعفاء.

أما التقرير الثاني من مكتب التمثيل العمالي، أوضح فيه أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أهابت بالوزارات والجهات الاتحادية بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الواردة في تعميمها 21 لسنة 2021، بحيث يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من اللقاح «كوفيد-19» معتمد في الدولة، والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر، كما يلتزم جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعات الداعمة بإجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوماً؛ لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا في تحصيل 3900 يورو، أي ما يوازي 68 ألفًا و991 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها لورثة مصريين تقدم بشكواهم لحصولهم علي معاش أزواجهم الذي كانوا يعملون في إيطاليا.