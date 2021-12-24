النفط يتراجع وسط تداولات ضعيفة وترقب لتأثيرات «أوميكرون»

شهدت أسعار النفط تراجعا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام، وسط تداولات ضعيفة وحالة ترقب من المستثمرين لمدى تأثير متحور فيروس كورونا «أوميكرون» على الطلب.

العقود الآجلة لـ برنت ونايمكس

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت أو 0.42% إلى 76.53 دولار للبرميل، بعد ارتفاع 2.1% في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس بنسبة 1.42% إلى 73.79 دولار للبرميل.

النفط يتجه لمكاسب أسبوعية

وتشير التوقعات إلى أن النفط يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4٪، وفقاً لموقع "CNBC" المتخصص في مجال الاقتصاد.

وذكر "CNBC" أنه نظرا لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، من المرجح أن يحافظ النفط على نبرة إيجابية بشأن التوقعات بأن بعض الصناعات ستحول الوقود من الغاز عالي السعر إلى النفط.

أسعار الغاز الطبيعي

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي (LNG) هذا الأسبوع، على الرغم من الطلب الآسيوي الفاتر، حيث لا تزال المخاطر الصعودية في سوق الغاز الأوروبية هي المحرك الرئيسي الذي يوجه حركة الأسعار.

ارتفاع عدد الحفارات في الولايات المتحدة

كما أدى ارتفاع عدد الحفارات في الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على سوق النفط، وارتفعت منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020 في الأسبوع الأخير، وفقًا لشركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، ويبلغ إجمالي الأعداد الآن 586 مما ينذر بزيادة في الإنتاج في الأشهر المقبلة.

الإصابات بفيروس كورونا

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا، مما أدى إلى فرض قيود جديدة في العديد من البلدان، بما في ذلك إيطاليا واليونان التي سجل حالات جديدة من مصابي الفيروس التاجي.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز، يوم الخميس، إن كل منهما ألغت عشرات الرحلات الجوية عشية عيد الميلاد، حيث أثر انتشار أوميكرون على أطقم الرحلات والعاملين الآخرين وفقاً لـ"CNBC".