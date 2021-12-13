أسعار النفط العالمية تواصل الصعود وسط تفاؤل باستمرار تنامي الطلب

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الاثنين، 13 ديسمبر 2021، لليوم الثاني على التوالي، مدفوعة بنمو شهية المستثمرين وإقبالهم وسط تحسن الأوضاع العالمية المتنامي، وحالة من التفاؤل وانتشار الأخبار الإيجابية عن المتحور الجديد من فيروس كورونا، أوميكرون، وذلك بحسب موقع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وبعد التأكد من عدم وجود خطورة كبيرة للفيروس الجديد، لترجح آراء خبراء الاقتصاد تأثيراً محدوداً للمتحور على النمو العالمي، وبالتالي استمرار نمو الطلب العالمي على النفط.

وكانت أسعار النفط قد سجلت صعوداً على مدار أربع جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي، فيما انهت جلسة الجمعة الماضية تعاملاتها على النفط بتراجع، ليستأنف بعد ذلك صعوده بجلسة أمس الأحد، وذلك وسط حالة من التفاؤل.

الأسعار العالمية للبترول اليوم

سجل خام برنت صعوداً اليوم ليصل إلى مستوى 76.25 دولار للبرميل، مقارنة بأسعار الأمس التي وصلت إلى 75.15 دولار.

فيما سجل خام غرب تكساس ارتفاعاً ملحوظاً اليوم ليصل إلى 72.85 دولار للبرميل، مقارنةً بمستوى 71.67 دولار لأسعار الأمس.

ووفقاً للأوبك، فلم يحقق سعر برميل النفط اليوم أي زيادة تذكر عن أسعار للأمس، لتبقى عند مستوى 75.37 دولار.

مصير سعر برميل النفط خلال الشهور المقبلة

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، على مواصلة أسعار النفط الصعود إلى أن تصل إلى مستوى 80 دولارا للبرميل، مرجعاً ذلك إلى حالة التفاؤل وتنامي الطلب العالمي ورغبة الاقتصادات العالمية فى التعافي الكامل من تداعيات وباء كورونا.

ومنذ إعلان السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، رفع أسعار الخام المباع إلى آسيا والولايات المتحدة، تزامناً مع وصول المحادثات غير المباشرة بين الأخيرة وإيران بشأن النووي، إلى لا شيء، واصل سعر البترول الصعود، وبذلك يتعافى قطاع النفط مسترداً حتى الآن، نصف خسائره التي تسببت فيها حالة الذعر من المتحور الجديد في الـ 25 من نوفمبر الماضي.