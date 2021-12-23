الأرصاد: أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.. وتوقعات بتحسن الطقس غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على شمال البلاد حتى شمال صعيد مصر، تكون مصحوبة بفرص لسقوط الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، مثل المناطق المطلة على البحر المتوسط كمطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، ومناطق من شمال الدلتا مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر قناة EXTRA NEWS، تقديم الإعلامية ليلاس كفوزي، أنّ الأمطار تمتد إلى بعض المناطق من جنوب الدلتا وتكون خفيفة على المنوفية والغربية والشرقية، كما تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وتكون خفيفة على فترات متقطعة.

الشعور بالدفء خلال ساعات نهار اليوم

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «نستشعر الطقس الدافئ خلال ساعات النهار اليوم، ولن نشهد أشعة الشمس مثلما كان الحال عليه أمس، والكتل الهوائية المؤثرة علينا ما زالت غير منخفضة مثل الأيام الماضية، والطقس خلال ساعات النهار سيكون مائلا للبرودة».

انخفاض شديد في درجات الحرارة ليلا

وأشارت منار غانم، إلى أنّ درجات الحرارة ستنخفض في فترة الليل، موضحة أنّ اليوم شهد تكون شبورة مائية في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح وستبدأ في التلاشي على الطرق مع سطوع أشعة الشمس، ومن المتوقع أن تشهد البلاد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية في الأيام المقبلة، وستقل فرص سقوط الأمطار غدا عما ستشهده اليوم.