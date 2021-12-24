موعد عرض الحلقة الـ10 والأخيرة من مسلسل «إلا أنا حلم حياتي»

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل «إلا أنا حلم حياتي» للفنانة الشابة مايان السيد، حيث تصدر اسم المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث جوجل، بعد مناقشته للصعوبات التي تواجه مرضى التوحد.

موعد عرض مسلسل إلا أنا حلم حياتي 10

وعرضت حتى الآن 9 حلقات من مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الـ10 والأخيرة من المسلسل يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على شاشة قناة dmc، على أن تعاد عرض الحلقة الساعة 2 بعد منتصف الليل، والساعة 12 ظهراً.

قصة مسلسل إلا أنا حلم حياتي

حكاية حلم حياتي هي الحكاية الثامنة من حكايات مسلسل إلا أنا، والتي سلطت الدور على الصعوبات والمعاناة التي تواجهه مرضى التوحد، وكانت الأحداث تدور في إطار اجتماعي حول خديجة والتي تقوم بدورها مايان اليبد، وهي فتاة مصابة بالتوحد ولكنها تحب التمثيل وترغب أن تكون ممثلة.

أبطال حكاية «حلم حياتي»

يشارك في بطولة الحكاية بجوار مايان كلا من يوسف عثمان، منة عرفة، وتيام مصطفى قمر، وهدير عبد الناصر، سماح السعيد، وغيرهم من النجوم الشباب، وهي من تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

موعد عرض حكاية «تقلها دهب»

وبعد الانتهاء من عرض حكاية «حلم حياتي»، من المقرر أن يبدأ عرض الحكاية الجديدة من المسلسل والتي تحمل عنوان «تقلها دهب»، يوم الأحد المقبل، وسوف تجسد الحكاية قصة حياة البطلات الأولمبياد الثلاث: هداية ملاك وفريال أشرف وسمر حمزة.

«تقلها دهب» بطولة هند عبد الحليم، سارة عبد الرحمن، هلا السعيد، منال سلامة وفيدرا وغيرهم من الفنانين، قصة يسري الفخراني، سيناريو وحوار حسن كمال، ومن إخراج أحمد يسري.