«تقلها دهب» يجسد بطلات الأولمبياد على «dmc» بداية من السبت

تبدأ قناة «dmc» السبت المقبل، عرض حكاية «تقلها دهب»، وهي التاسعة والأخيرة ضمن الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، وتسلط الضوء على قصة حياة بطلات الأوليمبياد الثلاث هداية ملاك وفريال أشرف وسمر حمزة، وتجسد البطلات في الحكاية، كلٍ من هند عبدالحليم وسارة عبدالرحمن وهلا السعيد.

أبطال مسلسل تقلها دهب

المسلسل يشارك في بطولته منال سلامة وفيدرا وياسر علي ماهر وشريف حلمي وماجد أباظة وسمير بدير، وفكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، من إخراج أحمد يسري، وكتب الحكاية حسن كمال.

الشخصيات الحقيقية لمسلسل تقلها دهب

تجسد الفنانة هند عبدالحليم دور البطلة فريال أشرف، التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتيه في أوليمبياد طوكيو الأخيرة، فيما تجسد سارة عبدالرحمن شخصية بطلة التايكوندو هداية ملاك، الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، أما هلا السعيد فتجسد شخصية المصارعة سمر حمزة.

جدير بالذكر، أن «dmc» عرضت على مدار الأسابيع الماضية، حكايات «بيت عز» و«بالورقة والقلم» و«بدون ضمان» و«على الهامش» و«حكايتي مع الزمان»، وكذلك «يبقى الأثر»، و«طعم الدنيا» و«حلم حياتي».

تذاع الحكاية على «dmc» في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد الساعة الثانية صباحًا، والساعة الثانية عشر ظهرًا، كما تعرض على «dmc دراما» الساعة الحادية عشر مساء والإعادة الثامنة صباحًا، والرابعة مساء.