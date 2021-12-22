ملخص الحلقة الـ8 من مسلسل إلا أنا حلم حياتي: «خديجة» تنقذ «سارة» من الانتحار

تصدر مسلسل إلا أنا حلم حياتي الحلقة 8 تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث جوجل بعد تصاعد أحداث المسلسل، حيث يبحث الكثيرون عن ملخص الحلقة ومواعيد عرض المسلسل.

ملخص الحلقة الـ8 من إلا أنا حلم حياتي

شهدت الحلقة 8 من مسلسل إلا أنا حلم حياتي إنقاذ «خديجة» لـ«سارة» أثناء محاولتها الانتحار، في مشهد مؤثر بينهما، حيث تعتقد «سارة» أن أحدا يهتم بها بسبب «خديجة» التي تعاني من مرض التوحد.

كما أظهرت الحلقة معاناة «خديجة» من التعامل مع الناس في معهد التمثيل بسبب مرضها، كما حاولت بعض زميلاتها الإيقاع بينها وبين «علي»، وأقنعوها أن «علي» أسند لها دور البطولة لأن الشخصية غير مريضة وغير طبيعية مثل «خديجة»، مما تسبب في حزنها، ومواجهتها لـ«علي» بحديث زملائها وانهيارها.

قصة مسلسل إلا أنا حلم حياتي

تدور أحداث حكاية حلم حياتي من مسلسل إلا أنا الجزء الثاني، حول الفتاة «خديجة» التي تعاني من التوحد، وتبرز الحكاية الصعوبات والمشكلات التي تواجه مرضى التوحد.

مواعيد عرض حكاية حلم حياتي

تعرض حكاية حلم حياتي من مسلسل إلا أنا يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة DMC، على أن يعاد عرض الحلقة الساعة 2 بعد منتصف الليل، وبينما تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهراً.

أبطال مسلسل إلا أنا حلم حياتي

يشارك في بطولة مسلسل إلا أنا حلم حياتي، مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، وتيام قمر، وهدير عبد الناصر، سماح السعيد، والعمل من تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.