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محمود مسلم

اختتام الدورة الـ11 للخياطة بوحدة التدريب المتنقلة في البحر الأحمر

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الوطن
09:48 ص | الجمعة 24 ديسمبر 2021
جانب من الدورة

جانب من الدورة

اختتمت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر فعاليات الدورة التدريبية الحادية عشر، لوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة على مهنة الخياطة، بتخريج 10 متدربات، وذلك في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بملف التدريب المهني؛ وخطة الدولة لدفع الشباب بالتوجه لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحقيق التنمية المستدامة وإعطائهم الفرصة للتدريب ورفع مستواهم.

واطمأن سعيد عبدالراضي مدير المديرية، على سير العملية التدريبية، مشيرا إلى أن وحدة التدريب المتنقلة ساهمت في تسهيل عملية التدريب وجعلها أكثر مرونة.

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