حمو بيكا في موسم الرياض للمرة الثالثة.. والجمهور: «بقى مطرب؟»

يقدم مؤدي المهرجانات حمو بيكا حفلا غنائيا جديدا في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وتشهد الأمسية مشاركة عدد من الفنانين العرب من بينهم الفنان بندر أبوزيدة، ريم الهوى بالإضافة إلى سلوى الأحمد، ويعتبر الحفل هو الثالث لـ «بيكا» في موسم الرياض منذ إطلاق فعالياته في نوفمبر الماضي.

الجمهور بعد وصف حفل حمو بيكا بـ «أمسية طربية»: «تمزحون»

وأعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض عن الحفل على «تويتر»، بعنوان «أمسيات طربية تنتظركم في بوليفارد رياض سيتي»، وهو ما أثار سخرية الجمهور على «تويتر»، بسبب وجود حمو بيكا ضمن المشاركين في الأمسية، واعتبار نوعية الموسيقى والأغاني التي يقدمها بـ «الطربية».

وعلقت إحدى االمتابعات: «حمو بيكا.. وتسمونها جلسة طرب حمو بيكا لحاله ما تضبط معاه جلسة طرب كيف تجي»، بينما أضاف آخر: «حمو بيكا وطربية.. تمزحون صح؟»، وتسائل أحد المتابعين ساخرا: «حمو بيكا بقى مطرب؟».

حمو بيكا عن ضعف مشاهدات أعماله على «يوتيوب»: «هقفل قنواتي وهعتزل»

وكشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن غضبه من ضعف مشاهدات أحدث أغانيه «حملة وجراية»، التي طرحها مؤخرا على «يوتيوب»، وذلك في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «عندي على يوتيوب 5 مليون متابع اللي شافوا الفيديو 11 ألف، يبقى في مصيبة، أنا ممكن أنزل الأغاني في الفيسبوك وأنسى اليوتيوب دا خالص، أنا ممكن أبطله أنا هقفل كل قنواتي، وهعتزل».

وتوقف حمو بيكا عن تقديم حفلات غنائية في مصر بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف عدد من مؤدي المهرجانات خلال الفترة الأخيرة، واتجه لتقديم الحفلات في الخارج، وكان آخرها حفلين في موسم الرياض بداية ديسمبر الجاري، وأدى بعدها مناسك العمرة.