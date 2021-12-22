فيديو حمو بيكا يحصد 11 ألف مشاهدة فقط.. ويعلق: «ممكن أبطل الشغلانة دي»

أعرب مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن استيائه من انخفاض عدد المشاهدات التي حصدها مهرجانه الجديد بعد طرحه عبر موقع «يوتيوب» منذ يومين، تحت عنوان «ضحكتها مزيكا»، إذ لم يحقق الكليب سوى 11 ألف مشاهدة.

حمو بيكا: أول مرة في حياتي أحصد المشاهدات دي

ونشر حمو بيكا، بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال خلال الفيديو: «أنا بوصل الرسالة دي لمارك أحب أقولك يا أستاذ مارك، شوف اليوتيوب عشان الموقع كدا بيقع، بقا أنا أنزل تراك بقالي يومين، يجيب 11 ألف، والله العظيم ممكن أبطل الشغلانة دي أصلًا، أنا أول مرة في حياتي يحصل الحوار دا معايا، احنا بنغرق وانتوا مش حاسين بحاجة».

وأضاف حمو بيكا مستنكرًًا: «أنا عندي على اليوتيوب 5 مليون مشترك، يشوف التراك 11 ألف بس، دا كدا فيه مصيبة، يا عم مارك شوفلنا حل، أنا كدا ممكن أشيله من اليوتيوب وأنزله على الفيسبوك».

حمو بيكا يرد على أحد منتقديه: هو أنت تطول تشتغل جزار

كما رد حمو بيكا على أحد المتابعين الذي أساء له، وسخر من مهنة الجزارة التي يتقنها حمو بيكا منذ الصغر، إذ قال له: «هات شوية خرفان وروح بيعهم»، ليرد «بيكا» عليه قائلًا: «مالهم الخرفان مهنتي ومقدرش استغنى عنها، هو أنت تطول تشتغل جزار».

نقابة المهن الموسيقية توقف 20 من مطربي المهرجانات

كانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارًا بوقف 20 من مطربي المهرجانات عن الغناء، وإقامة الحفلات في مصر، وكان من بينهما مطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش.