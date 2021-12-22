حمو بيكا يرد على أحد متابعيه بشأن عمر كمال: «بكره هايشحت هو كمان»

رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على سؤال أحد متابعيه، بشأن زميله عمر كمال، حول استمراره في الغناء، على عكس «بيكا» و«شاكوش» اللذان يخضعان لقرار نقابة المهن الموسيقية، بوقفهم عن الغناء وإقامة الحفلات في مصر.

وقال «بيكا»، خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سيب عمر كمال في حاله بكرة هيشحت هو كمان، شوفلنا جامع نروح نعد عنده»، مضيفًا: «عمر كمال راح يفتحلي استوديو ما تروح تنام فيه يا عمر».

حمو بيكا يستنكر انخفاض مشاهدات أغنيته الجديدة

وكان «بيكا» أعرب عن استيائه من انخفاض أعداد مشاهدة أغنيته الجديدة التي طرحها بعنوان «ضحكتها مزيكا»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، منذ يومين، إذ لم تحقق سوى 11 ألف مشاهدة فقط.

وقال حمو بيكا: «أنا عندي على اليوتيوب 5 مليون مشترك، يشوف التراك 11 ألف بس، دا كدا فيه مصيبة، يا عم مارك شوفلنا حل، أنا كدا ممكن أشيله من اليوتيوب وأنزله على الفيسبوك».

حمو بيكا يرد على انتقاد أحد متابعيه

وخلال البث المباشر تعمّد أحد المتابعين الإساءة إلى حمو بيكا، بسبب امتهانه الجزارة منذ صغره، ليرد عليه الأخير قائلًا: «مالهم الخرفان مهنتي ومقدرش استغنى عنها، هو أنت تطول تشتغل جزار».

وقف 20 من مطربي المهرجانات عن الغناء

كانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، أصدرت قرارًا بوقف 20 من مطربي المهرجانات عن الغناء وإقامة الحفلات في مصر، وجاء أبرزهم حسن شاكوش وحمو بيكا.