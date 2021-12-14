حمو بيكا يرد على متابع هاجمه في تعليق بـ«فيسبوك»: رأيك خليه لنفسك

عنف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أحد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طالبه بضرورة تغيير نشاطه والتوقف عن تقديم المهرجانات، لا سيما وأنه هناك قطاع كبير من الجمهور رافضًا هذا النوع من الأغاني، على حد قوله.

مش معترفين بيك

وفوجئ حمو بيكا، بتعليق من أحد المتابعين يُدعى «عبده العوضي» عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «بقولك إيه يا حمو أنا من رأيي تغير نشاطك علشان إحنا مش معترفين بيك أصلًا كمطرب أو مؤدى».

حمو بيكا: رأيك يحترم.. خليه لنفسك بقى

وأعرب حمو بيكا، عن استيائه الشديد من هذا التعليق، مؤكدًا أنه لن يُغير مساره الغنائي، في ظل وجود مُتابعين له مهما كان عددهم، حيث قال: «رأيك يحترم.. خليه لنفسك بقي.. متجمعش اتكلم عن نفسك فقط لا غير.. وطالما أنت مش معترف.. خد بعضك واعمل ان فولو للبيدج».

وأضاف حمو بيكا، قائلًا: «لو في 10 بس بيسمعوني هفضل مكمل.. وكل الناس اللي بتحبني هفضل شايلهم فوق راسي».

حمو بيكا: لن أتحدَ هاني شاكر.. واتوقفت 5 مرات عادي

وكان حمو بيكا، استنكر ما نُشر مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزامه مخالفة قرارات نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وإحياء حفلات داخل مصر دون أي اعتبارات لوقفه.

وأوضح بيكا، مقصده من المقطع المصور الذي ظهر فيه قبل ساعات، قائلًا: «أنا قلت دي موجة وبإذن الله هتعدي وهنرجع نغني في مصر تاني مقولتش أنا بتحدى القرار والأستاذ هاني شاكر.. لأني خامس مرة اتوقف وعمري ما خالفت قوانين النقابة نهائي ومن كلامهم جميعاً وعلى رأسهم النقيب هاني شاكر».