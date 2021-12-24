بشرى سارة لذوي الهمم وأسرهم من مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران الراعي الرسمي للطيران المصري، خصم 20% للركاب من ذوي الهمم فضلًا عن 10% خصم للمرافق من الأسرة شرط أن يكون من الدرجة الأولى بها، وذلك في ظل اتجاه الدولة لدعم ذوي الهمم وتقديم الخدمات المتكاملة لهم ولذويهم.

ونوهت الشركة المصرية، أن تلك الخدمة متاحة في مكاتب مصر للطيران ومركز الاتصالات، لتيسير الأمر على ذوي الهمم وإعطاءهم الفرصة للسفر للخارج سواء للعلاج أو الاستمتاع والتسوق وقضاء أوقات مميزة مع الأسرة.

شروط السفر العامة ومتطلبات الدول.

ووفقا لأخر تحديث أعلنت عنه مصر للطيران في مطلع سبتمبر الماضي، فإن مصر للطيران تلتزم كما هو الحال دائمًا بتقديم تجربة سفر آمنة وممتعة، وأنه نظرًا لانتشار فيرس كورونا المستجد، يجب على جميع السادة المسافرين مراجعة أحدث شروط السفر المعلنة من قبل الحكومات، والتي يمكن العثور عليها من خلال خريطة لوائح السفر المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA».

وأوضحت مصر للطيران، أنه للتعرف على كافة التفاصيل يرجى التحقق من متطلبات الدخول الخاصة بالدولة التي تخطط للسفر إليها ومراجعة صفحة متطلبات وثائق السفر، وأنه في الوقت الحالي، تتغير هذه اللوائح بشكل متكرر لذلك لا تستطيع شركة مصر للطيران ضمان دقتها ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو، يرجى مراجعة جميع متطلبات السفر، والتأكد منها مرة أخرى قبل الرحلة بوقت قصير.

نصائح للمسافرين إلى أثينا على رحلات مصر للطيران

وف سياق متصل، نوهت مصر للطيران عن عدد من النصائح للسف إلى أثينا عبر رحلاتها في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ توجه مصر للطيران عناية عملائها المسافرين علي رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى أثينا بضرورة إجراء اختبار تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول إلى أثينا ب 72 ساعة أو القيام بـ Antigen Rapid Test بـ 24 ساعة قبل الوصول، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباحا من يوم 19 ديسمبر 2021، ويسرى ذلك على الأطفال من تجاوز عمرهم خمس سنوات فأكثر.