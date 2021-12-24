استقرار حالة المصابين الـ7 في حادث طريق «الزقازيق - الإسماعيلية»

قالت مصادر طبية مسؤولة في الإسماعيلية، إن الحالة الصحية لمصابي حادث التل الكبير شبه مستقرة، وأنه تم إجراء الطوارئ اللازمة لهم، مضيفة أنه تم نقل حالتين لمستشفى التل الكبير المركزي ونقل 5 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

بلاغ بتصادم سيارتين

وكان قد تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة رقم «2537 رب ق» مع سيارة رقم «ط ص ن 8436» مساء أمس بالطريق الزراعي أمام مزلقان «البغادة» بمدينة التل الكبير.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسبع سيارات إسعاف لنقل المصاب الأول والثاني إلى مستشفى التل الكبير و5 آخرين إلى مستشفى أبو خليفة للعلاج.

أسماء المصابين

وقالت المصادر الطبية إن الإصابات المستقرة والتي تم الكشف عليها والتصريح لها بالخروج من المستشفي لاستقرار حالتها هي «عيد إبراهيم سيد، 31 سنة، مصابا بجرح بالجبهة 5 سم وجرح 3 سم بالوجه، ومحمد إسماعيل علي، 33 سنة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، وعبد الله علي عبد السميع، 34 سنة، مصابا باشتباه كسر بالكاحل الأيمن، ومحمد سعد محمد، 27 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسري».

كما تم خروج كلا من «أحمد يحيى إبراهيم 40 سنة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، فيما تم التحفظ على محمد حامد حسن 40 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمة بالصدر، والسيد فتحي عبد المنصف 33 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعامود الفقري لعدم استقرار الحالة الطبية.