«تعليم الإسماعيلية» تعلن مواعيد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الاسماعيلية، مساء اليوم الخميس، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، المقرر انطلاقها يوم السبت 29 يناير 2022، وتنتهي يوم الخميس 3 فبراير.

وقال طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة، اعتمد اليوم كافة جداول الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة، الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى ان امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس ستبدأ في 15 يناير، وتنتهي يوم 20 يناير 2022.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية العام والخاص

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي في الإسماعيلية الامتحانات السبت 29 يناير في مواد اللغة العربية، والاحد في مواد الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والاثنين في مواد الهندسة والتربية الفنية، والثلاثاء في مواد اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، والأربعاء في مادة الدراسات الاجتماعية، ويؤدي الطلاب يوم الخميس الامتحان في آخر المواد، وهي مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف الصمع

ويؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي في الإسماعيلية للصم وضعاف السمع الامتحانات يوم السبت 29 يناير في مواد اللغة العربية، والأحد في مواد اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، والاثنين في مادة الرياضيات، والثلاثاء في مواد الدراسات الاجتماعية والرسم الفني، والأربعاء في مواد علوم أصول الصناعة والحاسب الآلي، ويؤدي الطلاب الخميس امتحان آخر المواد في مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي للمكفوففين الامتحانات السبت 29 يناير في مادة اللغة العربية، والأحد في مواد الجبر والكمبيوتر وتكنولجيا المعلومات، والاثنين في مادة اللغة الإنجليزية، والثلاثاء في مادة الدراسات الاجتماعية، والأربعاء في مواد العلوم والتربية الدينية والحاسب الآلي، والخميس في التربية الفنية نظري.