طقس الإسماعيلية.. مستقر واستمرار الطوارئ 

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الطقس المستقر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بالتزامن مع استمرار رفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء المحافظة لما تشهده بعض المحافظات من طقس سيء.

وظهرت الشمس في الساعات الأولي من صباح اليوم بشكل واضح فيما اختفت الغيوم عن سماء المدينة ما يؤكد تحسن الأحوال الجوية في المحافظة.

انخفاض درجات الحرارة بالإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضا في درجات الحرارة وأمطارا متوسطة على مدار الساعات الماضية على أرجاء المحافظة دون التأثير على الحركة المرورية.

وتساقطت على مدينة الإسماعيلية أمطار كثيفة أول أمس، استمرت لنحو ساعتين تقريبا إضافة إلي رياح باردة بدأت منذ 4 أيام واستمرت حتى أمس الخميس دون تأثير علي الحركة المرورية.

كما شهدت طرق محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية علي الطرق السريعة والصحراوية دون وقوع أي حوادث بالتزامن مع انتشار رجال المرور على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وحذر رجال المرور من السير بسرعات عالية للحد من الحوادث فيما انتشرت أكمنة الرادارات علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ومحور 30 يونيو وطريق السويس الصحراوي.

استمرار حالة الطوارئ في الإسماعيلية

واستمرت حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية بتوجيهات من اللواء شريف بشارة، بانعقاد غرفة السلامة والطوارئ فيما «بشارة» نائبه المهندس أحمد عصام بالتواصل المستمر مع رؤساء المراكز والمدن وعمل تقارير مستمرة عن سوء الأحوال الجوية ومتابعة الحالة أول بأول.

وأكد بشارة، خلال بيان صحفي، ضرورة التعامل الفوري مع أي طارئ يحدث خلال سوء الأحوال الجوية والتعامل معه، سواء كان في الكهرباء أو المياه، مشيرا إلى أن الغرفة تشمل ممثلين عن المرور والصحية والإسعاف وكل المرافق الخدمية.