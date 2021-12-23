هيئة الدواء تحذر المواطنين من تبادل أدوية الصداع..يجب استشارة الصيدلي

حذّرت هيئة الدواء المصرية من مشاركة وتبادل أدوية الصداع بين مريض وآخر دون الرجوع للطبيب أو الصيدلي، لما قد يسببه ذلك من أضرار صحية، وقالت هيئة الدواء في منشور توعوي لها: «في حالات اضطرابات الصداع المتكررة، أو الشديدة، يجب استشارة الطبيب للتأكد ما إذا كان الصداع الذي تشعر به هو أحد أنواع اضطرابات الصداع الأولية، أو أنه بسبب مشكلات صحية أخرى».

هيئة الدواء: استشارة الطبيب قبل تناول المسكنات الخاصة بالصداع

وتابعت هيئة الدواء: «في حالات الصداع التي يمكن علاجها بالمسكنات البسيطة التي تصرف بدون وصفة طبية، يجب استشارة الصيدلي عن أفضل مسكن مناسب لحالتك الصحية»، لافتة الى أهمية تناول كميات من المياه، والحصول أيضًا على قسط وافر من الراحة، ومحاولة تجنب التوتر مع الحفاظ على وجبات منتظمة.

هيئة الدواء تقدم نصائح للمواطنين للوقاية من نزلات البرد

وقدمت هيئة الدواء المصرية روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا، في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس، ونصحت هيئة الدواء المواطنين بتجنب نزلات البرد المتكررة من خلال تقوية الجهاز المناعي للجسم عبر التغذية الصحية وممارسة الرياضة بشكل يومي.

كما حذرت الهيئة من التدخين مطالبة المواطنين بالامتناع عن تلك العادة السيئة، لافتة إلى أهمية تناول الطعام الصحي خاصة الخضار والفاكهة الطازجة، بجانب النوم لساعات كافية، مؤكدة أهمية شرب الماء بشكل مستمر، والتهوية السليمة للمنزل في فصل الشتاء.

وطالبت هيئة الدواء المواطنين باتباع كافة التدابير الصحية كارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا.