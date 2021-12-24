محافظة القليوبية ترفع 2000 طن قمامة من شوارع شبرا بـ20 سيارة نقل

شنت محافظة القليوبية حملة مكبرة استمرت للساعات الأولي من صباح اليوم، لرفع تراكمات القمامة بشوارع شبرا الخيمة باستخدام معدات حي غرب وشرق شبرا الخيمة ودعم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، حيث تمت الحملة باستخدام 13 سيارة كبيرة حمولة 20 طن وعدد 7 سيارات صغيرة حمولة 6 طن وباستخدام 5 لودر كبير وسيارة كنس، وقد أسفرت الحملة عن رفع أكثر من 2000 طن قمامة من شارع 135 وشارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو ومحور العصار وشارع ترعة الإسماعيلية من الاتجاهين الشرقي والغربي.

استمرار رفع تراكمات القمامة من القليوبية

وقالت محافظة القليوبية، في بيان لها، إن الحملة مستمرة في رفع التراكمات بشكل يومي وزيادة عدد العمال بالشوارع وإلزام المتعهدين بالجمع السكني من المنازل وعدم السماح لأي مواطن بإلقاء القمامة بالشارع، والتنبيه على أصحاب المحلات والمصانع والشركات بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها، وضبط أي سيارة تلقي المخلفات في غير المكان المخصص لها، مشددا على ضرورة التعامل بحزم وتحرير المحاضر والغرامات الفورية مطالبا بتفعيل إدارات المتابعة الميدانية.

مواجهة السير عكس الاتجاه

وأشارت المحافظة، في بيانها، أنه تم التنبيه على إدارة المرور بالتعامل بكل حزم مع السيارات التي تسير عكس الاتجاه سواء في الشوارع الرئيسية أو الفرعية وشن حملات لضبط المخالفين واتخاذ أقصى عقوبة حيالهم، مشددا أيضا على ضرورة تنظيم خط سير التوكتوك طبقا للقواعد المنظمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.

مع ضرورة تنظيم الساحات والجراجات وأن تكون في إطار قانوني وأن لا تتعارض أو تتسبب في غلق الشارع وعرقلة الحركة المرورية ومراجعة جميع الساحات وإزالة غير المرخص منها وتحرير محاضر لأصحابها مطالبا بالاستمرار في شن حملات الإشغالات لإعادة الانضباط، وتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري بالشوارع.