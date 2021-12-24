التضامن في أسبوع.. مؤتمر «المبادرون» وندوة توعوية للشباب بمخاطر الإدمان

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأنشطة التي قامت بها الوزيرة «نيفين القباج»، وقطاعات الوزارة المختلفة، نستعرض أبرزها التقرير التالي وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتصدر التقرير خبر افتتاح «القباج»، المؤتمر السنوي الأول بعنوان «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة»، بحضور ممثلين عن مجلس النواب وعن المؤسسات الدينية وشركاء الجهات الحكومية والأهلية، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لدعم المشروعات متناهية الصغر وتحسين مستوى المعيشة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، إلى جانب مواصلة الجهود لإنقاذ المواطنين بلا مأوى بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

الجلسة الختامية لاجتماعات البنك الدولي

وشاركت وزيرة التضامن عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الجلسة الختامية لاجتماعات البنك الدولي لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية ومن ضمنها برنامج تكافل وكرامة، كما عقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة حلقة نقاشية بعنوان «تطور الظاهرة الإجرامية في مصر من منظور ضحايا الجريمة 2011- 2018»، في إطار البرنامج الدائم لبحوث العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، فيما وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على رفع رأس ماله بقيمة ملياري جنيه ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 5 مليارات جنيه.

مؤتمر «المبادرون» لتيسير سبل الإتاحة والدمج لذوي الإعاقة

ونيابة عن رئيس مجلس الوزراء، افتتحت «القباج»، مؤتمر «المبادرون»، لتيسير سبل الإتاحة والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور وزراء الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج و السياحة والآثار والتنمية المحلية و الشباب والرياضة، فيما استعرض صندوق مكافحة الإدمان البرامج خلال ندوة له سبل توعية الشباب من تعاطي المخدرات بمحافظة الدقهلية حيث استهدفت الندوة 33 ألف طالب وطالبة بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي بقرى «حياة كريمة».

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 على أن يستمر تلقي الطلبات من خلال مديريات التضامن الاجتماعي حتى 20 يناير المقبل، وترأست وزيرة التضامن وفد مصر في الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بمدينة الرياض حيث تشارك القباج باعتبارها عضو دائم بمجلس وزراء الشئون الاجتماعي العرب.