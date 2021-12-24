«عمر كمال» يرد على اتهام «على قدورة» له بسرقة لحن أغنيته: اشتريت اللحن

ظهر الفنان عمر كمال مساء أمس فى بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، للاحتفال بطرح أغنيتة الجديدة «انتي قلبي»، مع الجمهور، وخلال «اللايف»، رد على اتهام مطرب المهرجانات «على قدورة»، له بسرقة لحن أغنيته.

عمر كمال يرد على اتهام بسرقة لحن أغنيته الجديدة

وقال عمر كمال إنّ لحن أغنية «انتى قلبي»، ليس مسروقا كما يدعى البعض: «اللحن مش مسروق وأنا مبعملش الحمدلله ألحان مسروقة أنا اشتريت اللحن من شركة مالكة للحن بتاع الأغنية الأصلية.. أنا شارية بفضل الله».

وأكد عمر أنه لا يسرق ألحان من مطربين أخرين ولو سرق اللحن كما يشاع لن تتركه الشركة المالكة وستقاضيه مؤكدًا أنه فنان يمثل نفسه ويمثل بلده حتى لا يقال بأن المصريين يسرقون الألحان، وتابع: «الأغنية دى واخةد حقوق اللحن الخاص بها وممكن أوريكو التنازل لو انتو عايزين تشوفوه أنا بمشي بما يرضي الله علشان ربنا يكرمني».

يذكر أن مطرب المهرجانات «على قدورة»، ظهر منذ فترة واتهم عمر كمال عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك بسرقة لحن أغنية من أغانيه الخاصة ووضع عليه كلمات أغنيته الجديدة .

تفاصيل أغنية انتى قلبي

وكان عمر كمال طرح أغنية «انتى قلبي»، ويتعاون فيها مع المطربة شيماء المغربي وتقول كلمات الأغنية:

انتي قلبي وربنا

نسيتيني العكننه

تخنقيني تعصبيني

مش هتمشي من هنا

كل حاجه ف دنيتي

انتي اصلا ضحكتي

وبأمانه انتي الأمانة

نفسي أخد فرصتي