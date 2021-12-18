عمر كمال ينشر صورة مع والدته: «أمي معايا يبقي مخسرتش حاجة»

نشر المطرب عمر كمال، صورة برفقة والدته عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو يقوم بذبح عجل، معلقا عليها: «بدال أمي معايا يبقي أنا مخسرتش أي حاجة».

متابعون لعمر كمال: «بلاش لون الشعر ده أحسن هاني شاكر يزعل»

وانهالت التعليقات على صورة عمر كمال عقب نشرها خلال «فيس بوك»، معلقين على «اللوك الجديد»، بعدما قام بصبغ شعره بلون أصفر فاقع.

ومن أبرز التعليقات، كان البلوجر أحمد عباس، الذي مازحه قائلا: «طيب يا عمر أنا هاخد الكبدة»، وعلق متابع: «بلاش لون الشعر ده لـ هاني شاكر يزعل»، وعلق آخر: «مش تنسى الكبدة والمخ والراس بس بلاش بشعرها دا علشان هاني شاكر ميزعلش»، ومازح آخر: «الممبار لو سمحت».

جمهور عمر كمال يدعو لوالدته

بينما قام بعض المتابعين بتعليقات تنتقد كتابة عمر كمال للمنشور، وعلق أحدهم: «طيب يا عمر بعد بدال دي شكرا كفاية»، بينما قام بعض المتابعين بالدعاء لوالدته قائلين: «ربنا يبارك فيها ويخليهالك يا حبيبي وتعيش وتعمل».