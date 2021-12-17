شائعات الزواج أحدث طرق الفنانين لترويج أعمالهم.. آخرهم عمر كمال وشيماء

نجح المطرب عمر كمال و شيماء المغربي، في إثارة الجدل على مواقع السوشيال ميديا، بعد نشرهم صور بفستان زفاف وبدلة عرس، وتوقع الجميع أن هذا إعلان خطبتهم أو زواجهم بشكل مفاجئ، لكنه كان ترويج لـ دويتو يجمع الثنائي معًا، تحت عنوان «انت قلبي»، ولم يكن عمر كمال وشيماء، أول متصدري الترند بعد إثارتهم الجدل بفستان زفاف، فقد فعلت ذلك أيضًا الفنانة دينا في الأشهر الماضية.

البداية كانت مع دينا.. عمر كمال و شيماء ليسوا الأوائل

نجحت الفنانة دينا مؤخرًا في تصدر مواقع البحث «جوجل»، حينما نشرت صورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بفستان زفاف قصير، معلقة: «مافيش أحلى من الجواز».

وعلى خطى «دينا» أثار الفنان عمر كمال و شيماء مغربي، الجدل خلال ترويجهم لأغنيتهم الجديدة «أنت قلبي»، و نشر صور تجمعهما سويًا تدل على إعلان زواج أو خطبتهم.

وأثار تعليق «دينا» حينها جدلًا، إذ انقسم الجمهور وزملائها من الوسط الفني، بين توقعهم بأنها تزوجت بالفعل، بينما توقع آخرون أنها تروج لأحد الأعمال الفنية، لاسيما وأنها كانت تشارك في مسلسل «السيدة زينب»، لو يكن قد أطلق بعد.

وجاءت أبرز التعليقات على منشورها، من الفنانة لطيفة، التي هنئتها بقولها: «ألف مبروك حبيبة قلبي»، ما جعل البعض يظن أنها بالفعل تزوجت مرة أخرى.

هذا الأمر تكرر مع عمر كمال و شيماء مغربي، بل كان الأول يثير الشكوك بشكل أكبر كلما تم سؤاله، فلم ينفِ الأمر أو يتجاهل الاتصالات كما فعلت دينا، عندما وجدت إثارة جدل حول الأمر، أغلقت تليفوناتها وتجاهلت كل الردود.

ترويج عمر كمال وشيماء لأغنية «انت قلبي» بشائعة زواج

لكن عمر كمال و شيماء، أسدلا الستار على هذه الشكوك عندما أعلنا الصورة التي انتشرت ما هي إلا إعلانًا عن كليب جديد يجمعهما سويًا بعنوان «نت قلبي».