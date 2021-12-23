«الحياة» تقدم سهرة فنية في ليلة رأس السنة بمشاركة عمر كمال وياسمين علي

أعلنت قناة الحياة الفضائية، سهرة خاصة بمناسبة رأس السنة الميلادية، وإقبال العام الجديد، تتضمن العديد من الفقرات الفنية والترفيهية والاسكتشات الكوميدية، سعيًا لإدخال السعادة والبهجة على نفوس المشاهدين خلال هذه المناسبة.

عمرو الليثي يقدم الحلقة

ومن المقرر أن يقدم الإعلامي عمرو الليثي هذه السهرة، التي يستضيف في أولى فقراتها نجم الأغنية الشعبية عمر كمال، كما يستضيف المطربه ياسمين علي.

البرنامج يستضيف خبيرة الأبراج سمر ياقوت

ويقدم ضيوف هذه السهرة، عددًا من الأغنيات التي يحبها الجمهور، كما يستضيف المونولجيست الشهير إسلام، الذي يقدم «اسكتشًا» تقليديًا لأشهر نجوم الفن، ويستضيف أيضًا خبيرة الأبراج سمر ياقوت، التي تكشف عن توقعاتها للأبراج في العام الجديد.

ومن المقرر أن تذاع هذه السهرة الخاصة، يوم الجمعة، الموافق ليلة رأس السنة في تمام الساعة 11 مساءً.