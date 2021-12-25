«السكة الحديد» تعلن تعديل تركيب 22 قطارا بداية من اليوم

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب 22 قطاراً على بعض خطوط السكة الحديد بداية من صباح اليوم السبت، في إطار حرص الهيئة على العمل الدائم على راحة جمهور الركاب، وتقديم خدمة مميزة لهم، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل القطارات التي سيتم تعديلها بداية من اليوم.

تفاصيل تعديل تركيب 22 قطارا بالسكة الحديد

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تفاصيل تعديل القطارات وهي كالتالي:

تعديل قطارات على خط الزقازيق / الإسماعيلية / بنها والعكس

بداية من صباح اليوم السبت سوف يتم تعديل بعض القطارات على خط الزقايق / الإسماعيلية / بنها والعكس، والقطارات هي 270 / 255 / 260 / 263، عن طريق 7 عربات محسنة "تحيا مصر"، من خلال نفس جداولهم الحالية.

تعديل قطارات على خط السويس / جبل عوبيد والعكس

وسيتم أيضا بداية من اليوم تعديل تركيب القطارات التالية من خلال 3 عربات مميزة وبنفس جداولهم الحالية، وهم: 4602 / 4603 / 4604 / 4605.

تعديل قطارات على خط فاقوس / السماعنة والعكس

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه سوف يتم تعديل بعض القطارات على خط فاقوس / السماعنة والعكس اليوم من خلال 4 عربات محسنة «تحيا مصر» وبنفس جداولهم الحالية، وهم 4403 / 4404 / 4405 / 4406 / 4407 / 4408 / 4409 / 4410 / 4411 / 4412 / 183/ 190 / 193/ 184.

وفي السياق ذاته، كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أوضحت أن تعديل القطارات يأتي وفقاً للتوجيهات المقدمة من خلال القيادة السياسية والتي تتعلق بعدم وجود عربة قديم تعمل على كافة خطوط هيئة السكة الحديد مع نهاية العام الحالي 2021.

وأشارت «السكة الحديد»، إلى أنها تعمل ليلا ونهاراً من أجل تحديث إسطول الجرارات والعربات، بالتوازي مع التطوير الذي يتم بشكل مستمر في مختلف قطاعات الهيئة.