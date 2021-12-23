إعلان نتيجة تعيين 1750 فنيا ومهندسا بوظائف السكة الحديد خلال ساعات

كشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، عن أن مسابقة وظائف السكة الحديد 2021، حدثت بصورة حضارية، لجميع المتقدمين لإداء الاختبارات، مؤكدًا ضخ دماء جديدة في العديد من الوظائف الحرجة وطوائف التشغيل، للعمل على النهوض بمنظومة السكة الحديد، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

تعيين 1500 في وظائف السكة الحديد 2021

وأشار حسين، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم تعيين 1500 فني في وظائف السكة الحديد 2021، كعمال مزلقانات وكمسارية ومشرفي قطارات وصرافي تذاكر وعمال أبراج إشارات وتحويلات، مؤكدا أنه عقب اعتماد النتيجة ستعلن مباشرة، قائلا: «إعلان نتيجة تعيين 1750 فنيا ومهندسا في وظائف السكة الحديد خلال ساعات».

تعيين 250 مهندسا في وظائف السكة الحديد 2021

وأضاف نائب رئيس السكة الحديد، أنه سيتم تعيين 250 مهندسا في وظائف السكة الحديد 2021، بجميع مناطق الهيئة على مستوى الجمهورية، مؤكدا تعيين 1750 فنيا ومهندسا خلال العام الجديد، بعد أدائهم بعد التدريبات، وأنه لن يجرى تعيين الأفراد غير المستحقة، ولن تدخل الواسطة في تعيين الخرجين.

وظائف السكة الحديد 2021

من جهته، قال المهندس إيهاب مراد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة السكة الحديد، إن الهيئة سترسل أسماء الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات الخاصة بخريجي الدبلومات الفنية والهندسة إلى القوات المسلحة، قبل تعيينهم لعمل 5 اختبارات نفسية وطبية ولياقة بدنية، ثم التحري عنهم أمنيًا قبل التعيين، علاوة على كشف الهيئة.

تدريب فني وانضباطي عسكري وسلوكي للناجحين

وأكد مراد، في تصريحات لـ«الوطن»، إرسال بيانات الـ1500 متقدم ممن وقع عليهم الاختيار للتعيين في وظائف السكة الحديد 2021، الخاصة بالفنيين، إلى معهد التدريب الفني التابع للقوات المسلحة، للالتحاق بالمعهد لمدة 6 أشهر، ليتلقوا تدريب فني وتدريب انضباطي عسكري وسلوكي، وبعد اجتيازهم كل هذه الاختبارات يجرى تعيينهم فورًا بجميع مناطق السكة الحديد.