مصور بوسترات تقلها دهب لـ«الوطن»: التشابه بين الممثلات وأبطال الأولمبياد رباني

تصدرت البوسترات الخاصة بحكاية تقلها دهب الحدوتة الجديدة من مسلسل إلا أنا مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها مساء أمس الجمعة، استعدادا لبداية عرضها ولاحظ الجمهور التشابه بين ملامح الفنانات وبطلات الأولمبياد التي تدور حولهم الحكاية.

مصور بوسترات حدوتة تقلها دهب يكشف الكواليس

وعن هذا التشابه قال أحمد موسى مصور البوسترات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا التشابه بين الأبطال والممثلات رباني، موضحًا أنه تم وضع مكياج بسيط ليصبح هناك تقارب في الملامح عند البعض منهم، نافيًا أن يكون قد استخدم فوتوشوب لتغير شكل ملامحهم ليصبحوا مطابقين للشخصيات الأصلية.

كما كشف موسى، أن الفنانات كانوا متعاونين للغاية في كواليس تصوير البوسترات لأخذ اللقطة الأفضل، مؤكدًا أنه صور أكثر من 60 صورة لكي يصل إلى البوستر الذي ظهر للجمهور بشكل مشابه للشخصيات الحقيقية ويشعر الجمهور أنهم يشاهدون الأبطال.

وتابع: «يمكن لو الناس شافت الصور إللي اتاخدت هيلاقوها قريبة من بعض بس فيه شوية تفاصيل صغيرة بتفرق لقطة عن الثانية دي لازم نكون واخدين بالنا منها».

تفاصيل حكاية تقلها دهب

يذكر أن حكاية تقلها دهب من مسلسل إلا أنا بطولة سارة عبد الرحمن، وهند عبد الحليم، وهلا السعيد، وحازم إيهاب، وشريف حلمي، وعدد أخر من الفنانين وإخراج أحمد يسري.

وتدور فكرة القصة حول تجسيد حكاية الثلاث بطلات هداية ملاك بطلة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة المصارعة، وفريال أشرف بطلة الكاراتيه، والذين حققوا ميداليات في الأولمبياد مؤخرا.