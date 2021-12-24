زوج منة عرفة يكذب محمد نجاتي بعد أزمتهم الأخيرة: «بيعمل شو»

انتهت الفنانة منة عرفة من تسجيل حلقة جديدة مع الإعلامي نزار الفارس، تظهر فيها مع زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، ومن المقرر عرضها، مساء اليوم، وكشف مهدي ومنة خلال الحلقة عن تصريحات تخص أزماتهم الأخيرة ومنها أزمتهم مع الفنان محمد نجاتي.

زوج منة عرفة يكشف أسباب أزمة محمد نجاتي

وقال محمود المهدي، إنّ هناك شخصًا من داخل «لوكيشن» الفيلم الذي تتشارك فيه زوجته الفنانة منة عرفة والفنان محمد نجاتي، نقل الكلام بشكلٍ خاطئ، وأخبره قائلا: «فيه مشهد نجاتي هيشيل فيه منة».

وتابع المهدى بأن هذا الأمر سبَّب أزمة؛ لأنه رجل شرقي ويضع لها حدود في المشاهد التي تقدمها، لذلك حدثت بينهم أزمة كبيرة، ولم يكن يعلم بأن الكلام الذي نُقل له خاطئ تمامًا.

وسأل الإعلامي نزار الفارس، زوجة منة عرفة عن تصريحات نجاتي الخاصة بسبب طلاقهما هو أنه لمس يدها، فكذَّب المهدي ما قاله نجاتي، متابعا: «هو غلط هو حب يعمل شو بس وأنا بكذَّبه وطلعت قولت في فيديو محصلش اللي هو قاله هو استغل الموضوع ده لأغراض شخصية».

وأكد المهدي أنَّه لم يتسبب في أي أضرار لمحمد نجاتي كما يدَّعى، لكنه تسبب في تصدره الترند، وهو بهذا الأمر أصبح مشهورًا.

أزمة منة عرفة ومحمد نجاتي

يذكر أن أزمة نشبت بين الفنان محمد نجاتي ومحمود المهدي عندما أعلن الأخير طلاقه من زوجته الفنانة منة عرفة، بسبب مشهد جمع بينها وبين نجاتي في عمل فني، وهو الأمر الذي جعل نجاتي يظهر للرد على هذه الأمور، ومن هنا بدأت الأزمة التي لا تزال مستمرة حتى الآن.