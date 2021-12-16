منة عرفة: أستحق لقب أفضل صديقة في العالم بسبب «مروة»

عبرت الفنانة منة عرفة عن سعادتها بردود الفعل حول الشخصية التي تؤديها ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا» حكاية «حلم حياتي»، المعروضة على قناة «dmc»، حيث تقوم بدور «مروة» صديقة «خديجة» التي تعاني من التوحد وتسعى إلى تحقيق حلمها بالتمثيل، وتدعمها «مروة» في جميع خطواتها، قائلة: «أعتقد بعد الدور ده هاخد جايزة أفضل صديقة في العالم».

وأوضحت منة عرفة في حوارها مع برنامج «ذا إنسايدر»، أنه من فرط إعجابها بالشخصية تتمنى أن تكون لديها صديقة مثلها في الواقع، «نفسي في صاحبة زي مروة تحبني وتخاف عليا، متستحملش حد يقول عليا كلمة أو يجرحني بكلمة أو نظرة».

وأشارت إلى أن التفاصيل التي تجمع «مروة» و«خديجة»، التي تقوم بدورها مايان السيد، صادقة برغم أن «مروة» لديها العديد من المشاكل في حياتها مع عائلتها، ولديها معاناة خاصة بها بخلاف ما يحدث مع صديقتها.

منة عرفة تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل «إلا أنا»