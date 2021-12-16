منة عرفة: أستحق لقب أفضل صديقة في العالم بسبب «مروة»
كتب:
نورهان نصرالله
10:37 ص | الخميس 16 ديسمبر 2021
منة عرفة في مشهد من مسلسل «إلا أنا»
عبرت الفنانة منة عرفة عن سعادتها بردود الفعل حول الشخصية التي تؤديها ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا» حكاية «حلم حياتي»، المعروضة على قناة «dmc»، حيث تقوم بدور «مروة» صديقة «خديجة» التي تعاني من التوحد وتسعى إلى تحقيق حلمها بالتمثيل، وتدعمها «مروة» في جميع خطواتها، قائلة: «أعتقد بعد الدور ده هاخد جايزة أفضل صديقة في العالم».
وأوضحت منة عرفة في حوارها مع برنامج «ذا إنسايدر»، أنه من فرط إعجابها بالشخصية تتمنى أن تكون لديها صديقة مثلها في الواقع، «نفسي في صاحبة زي مروة تحبني وتخاف عليا، متستحملش حد يقول عليا كلمة أو يجرحني بكلمة أو نظرة».
وأشارت إلى أن التفاصيل التي تجمع «مروة» و«خديجة»، التي تقوم بدورها مايان السيد، صادقة برغم أن «مروة» لديها العديد من المشاكل في حياتها مع عائلتها، ولديها معاناة خاصة بها بخلاف ما يحدث مع صديقتها.
منة عرفة تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل «إلا أنا»
المسلسل حول إحدى الفتيات المصابات بـ «التوحد»، تدعى «خديجة» والتي تكافح من أجل تحقيق حلمها بالتمثيل، ولكنها تواجه صعوبات يفرضها المجتمع عليها حين لا يتقبل بعض أفراده اختلافها، ولكنها تستمر في طريقها بدعم عائلتها وصديقتها الوحيدة.
وأوضح الكاتب يسري الفخراني في منشور على «فيس بوك»، أن حكاية «حلم حياتي» هي قصة حقيقية، «في هذه القصة تم الاستعانة بتفاصيل حقيقية من العائلات لكي تكون أقرب للواقع، دون الإخلال بمتعة ورونق وجاذبية الدراما».
وحقق مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي، ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى منه، والذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين الشباب من بينهم مايان السيد، منة عرفة، يوسف عثمان وتيام قمر، بالإضافة إلى هدير عبد الناصر، سماح السعيد، من تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.
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