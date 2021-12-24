حمو بيكا يتلعثم في نطق «لفظ الجلالة».. ومتابعوه ينتقدوه: «هتخش النار»

تعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا لوابل من الانتقادات بعد تلعثمه في نطق لفظ الجلالة مرتين أثناء ظهوره في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام».

حمو بيكا يتعرض للانتقادات بسبب تعثره في لفظ الجلالة

ووجه حمو بيكا التحية لأهل السعودية في البث قائلاً: «سلام عليكم، أهل السعودية بحبكم، وانتظروا حفلتي كمان شوية، إحنا جايين على نار، اللهم بلغت اللهم فأشهد»، حيث تلعثم بيكا أثناء نطق لفظ الجلالة، ما جعله عرضة للانتقادات من متابعيه في التعليقات، حيث علق أحد الأشخاص قائلاً: «بطلوا هبل بقي يا شباب ده ربنا يهديكم»، وكتب آخر: «متقول الحديث صح ما هو لسه قايله قدامك، بخفة دمك دي».

وظهر بيكا في البث رفقة زميله نور التوت، حيث حذر الأخير متابعيه من انتحال مجهول لشخصيته عبر «انستجرام»، حيث طالبهم بعدم التواصل معه لإنه «بيكلم بنات»، بحسب قوله، مؤكداً أن حسابه الرسمي بـ «انستجرام» مغلق ويسعي لحل هذه المشكلة في أقرب وقت.

حمو بيكا يتبرأ من جملة «سيف أبو لهب»

وفي سياق مختلف، تبرأ بيكا من منشور متداول له يفيد حصوله علي سيف أبو لهب أثناء وجوده في السعودية، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: توضيح هام، يا ريت أي شخص بيتابعني ميجريش وراء أي كلام بيتقال أو بيتعمل كوميك ويأخدة عن لساني»

وأضاف: «أنا عمري ما قلت سيف أبو لهب أو الكلام الأهبل ده، أي حاجة بقولها عن طريق صفحتي الشخصية والانستجرام الخاص بي، لكن أي بيدجات تانية أنا ماليش دخل باللي بيتقال فيها، ومش مسؤول عن حرف واحد يتقال عن لساني فيها».