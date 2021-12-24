هنا شيحة عن دورها في «النهارده يوم جميل»: التعنيف الأسري موجود ولا يمكن إنكاره

كشفت الفنانة هنا شيحة تفاصيل الشخصية التي تؤديها في فيلم «النهارده يوم جميل» للمخرجة نيفين شلبي، حيث تجسد دور سيدة تعاني التعنيف والاغتصاب الزوجي حتى أنها تفقد جنينها خلال فترة الحمل، «الناس ترى حياتها من الخارج وترى أن زوجها رجل محترم ولا يفهمون سبب رغبتها في الطلاق».

وأوضحت هنا شيحة في لقاء مع برنامج «ذا انسايدر»، أنها لم تجلس مع سيدات تعرضن للعنف والاغتصاب الزوجي قبل العمل على الشخصية التي تقدمها في الفيلم، قائلة: «تلك الوقائع موجودة في الواقع ولا يمكن إنكارها».

هنا شيحة تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم «النهاردة يوم جميل»

فيلم «النهاردة يوم جميل» على شبكة «OSN» في 7 يناير 2022

وكشفت شبكة «OSN» عن استعدتها لعرض فيلم «النهاردة يوم جميل» على شاشة قناة «يا هلا سينما» يوم 7 يناير المقبل، وذلك قبل طرحه في دور العرض السينمائي في مصر، حيث عرض الفيلم في عدد من الدول العربية، نوفمبر الماضي من بينهم الإمارات، السعودية والكويت بالإضافة إلى البحرين.

وتدور أحداث الفيلم المأخوذة عن المجموعة القصصية «هضبة المقطم» للكاتب علاء سيلمان، حول عدد من العلاقات المتشابكة بين المرأة والرجل، ويناقش من خلالها قضايا شائكة ولكل قضية أبطال وتفاصيل درامية منفصلة عن باقي القصص، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم هنا شيحة، نجلاء بدر، باسم سمرة، أحمد وفيق، محمود الليثي، ورمزي العدل، سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي.